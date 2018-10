40 Jahre NEIN zu Zwentendorf

Damals: Nein zur Atomenergie Heute: Herausforderung Klimawandel

Podiumsdiskussion

• em.Univ.-Prof.in Dr.in Helga Kromp-Kolb, Univ. für Bodenkultur

• Dipl.-Ing.in Mira Kapfinger, "System Change, not Climate Change!"

• Abg.z.NR Alois Stöger, diplômé, Leitender Sekretär PRO-GE

• ZBRV Robert Wurm, Vors.d.Zentralbetriebsrates ÖBB Postbus GmbH; GPF

• Dr. Wilfried Leisch, GewerkschafterInnen gegen Atomenergie & Krieg; ÖSK/proSV



Die Atomindustrie will AKWs gerne als Ausweg aus der Klimaerwärmung verkaufen. Doch weder sind AKWs der Ausweg aus dem Klimawandel, noch hilft Leugnen des Klimawandels oder die „Klimaanpassung“ von Mensch, Umwelt und Wirtschaft gegen die Klimaerwärmung. Was ist notwendig? Ein grundlegender Wandel unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Was bedeutet das und was ist zu tun?



Um Anmeldung wird ersucht: ggae @ gmx.at

Datum: 05.11.2018, 19:00 - 21:30 Uhr

Ort: Amerlinghaus, 1. Stock, Galerie (im Hof links, Stiegen hinauf)

Stiftgasse 8, 1070 Wien, Österreich

Url: http://www.atomgegner.at

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Wilfried Leisch / ggae @ gmx.at/ 0650 830 7 830 / www.atomgegner.at