BV Stv. Gallus Vögel (SPÖ) ad Linie 13A: Alle sind sich einig, nur die Grünen nicht

Alle im Bezirk vertretenen Parteien fordern Linienführung über Zollergasse

Wien (OTS/SPW-K) - „In Neubau herrscht eine breite Zustimmung für die 13A-Linienführung über die Zollergasse. Alle im Bezirk vertretenen Parteien sind sich einig, nur der Grüne Bezirksvorsteher Reiter legt sich quer“, so der Bezirksvorsteher-Stellvertreter der SPÖ Gallus Vögel.

„Neos, FPÖ, ÖVP und SPÖ in Neubau ziehen im Sinne der Fahrgäste an einem Strang. Auch in den restlichen Bezirken, welche die Linie 13A durchquert herrscht Einigkeit - und zwar parteiübergreifend. Unverständlich, dass die Grünen - allen voran Bezirksvorsteher Reiter - nicht bereit sind diese wirklich gute Lösung mitzutragen. Eine Teilung der Linie 13A mit einer kleinen Linienbusführung 13B von der Alser Straße bis zur Mariahilfer Straße wäre nicht zu akzeptieren“, so Vögel. Die Linie 13A fährt vom Hauptbahnhof in den Alsergrund und durchquert dabei zahlreiche Bezirke. So auch Neubau. „Weshalb im siebten Bezirk der Bezirksvorsteher bisher seiner politischen Verantwortung in dieser Angelegenheit nicht gerecht wird, ist uns ein Rätsel“, fordert der Bezirksvorsteher-Stellvertreter die Grünen zum Handeln auf.

