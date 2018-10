VP-Korosec ad Rudolfstiftung: Skandalaufklärung muss oberste Priorität haben

Zurückhalten von Gutachten fahrlässig

Wien (OTS) - „Ende September haben wir den Fall der möglichen Kontaminierung der Rudolfstiftung mit Asbest an die Öffentlichkeit getragen. Seither trägt Gesundheitsstadtrat Hacker jedoch nichts zur raschen Aufklärung bei. Dabei geht es hier um die Gesundheit der Patienten, Mitarbeiter und Anrainer – die Skandalaufklärung muss oberste Priorität haben“, fordert Ingrid Korosec, Gesundheitssprecherin der ÖVP Wien.

Die an Hacker gestellte Anfrage blieb bereits drei Wochen lang unbeantwortet, dieses Schweigen schaffe größte Verunsicherung bei allen Betroffenen. „Dass Gesundheitsstadtrat Hacker die Veröffentlichung des Gutachtens nicht für notwendig befindet und uns unterstellt, `Ameisen zu Elefanten aufzublasen´, ist in Anbetracht der derzeitigen Situation unglaublich“, ärgert sich Korosec und weiter: „Wenn die Umstände tatsächlich unbedenklich sind, dann gibt es keinen Grund, dieses Gutachten nicht zu veröffentlichen. Je mehr Zeit nun verstreicht, umso später können Konsequenzen gezogen werden“, so Korosec in Richtung Hacker. Jedenfalls müsse die gestellte Anfrage zu dieser Causa schnellstmöglich beantwortet werden.

