Nepp zu B&C: Causa WBV-GFW muss weiter im Fokus bleiben

Michael Ludwig und Kathrin Gaal müssen ihrer Aufgabe umfassend gerecht werden

Wien (OTS) - "Die dramatischen Vorgänge rund um die B&C-Gruppe zeigen, dass Wien in der Causa WBV-GFW weiterhin wachsam bleiben muss", fordert Wiens Vizebürgermeister Dominik Nepp.

"Die Krise um die WBV-GFW ist erst ausgestanden, wenn die Entscheidung der Wiener Landesregierung umgesetzt sein wird. Bis dahin ist Wachsamkeit geboten", erinnert Nepp an die dramatischen Ereignisse um die einstmals gemeinnützigen Unternahmen "Buntes Wohnen", "GESFÖ" und "Riedenhof". "Die Entwicklungen innerhalb der und um die WBV-GFW müssen genau ausgeleuchtet werden. Schließlich ist noch nicht gewährleistet, dass die Angelegenheit ein Ende im Sinne der Wiener nehmen wird", mahnt Nepp zur Umsicht.

"In diesem Unternehmen stecken enorme stille Reserven. Und Abermillionen an Wohnbauförderung - also Vermögen der Wiener", setzt Nepp nach. "Wir werden die Angelegenheit weiter beobachten. Die Causa B&C bestärkt uns darin", schließt Nepp. (Schluss) akra

