Festnahmen nach Einbruchsdiebstahl

Wien (OTS) - Datum: 21.10.2018

Uhrzeit: 02:00 Uhr

Adresse: 21., Kahlgasse

Zwei Verdächtige versuchten, über einen Balkon in die Wohnung einer 31-jährigen Frau einzudringen. Passanten, die den Vorfall beobachten konnten, verständigten die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen (20, Polen; 37, Slowakei) wurden noch am Tatort festgenommen. Sie befinden sich in Haft.

