Diebstahl in Juwelier-Geschäft: Fahndung nach unbekanntem Täter

Wien (OTS) - Datum: 10.03. – 17.04.2018

Uhrzeit: -

Adresse: Juweliere in den Bezirken 10, 12; Autohaus im 5. Bezirk

Das LKA Wien fahndet gegenwärtig nach einem unbekannten Täter wegen mehrfa-chen, teils schweren Diebstahls. Der Mann ließ sich bei zwei verschiedenen Juwelieren Ringe vorzeigen. In weiterer Folge verwickelte die Täterschaft die dortigen Angestellten in ein Verkaufsgespräch. In einem unbeobachteten Augenblick steckte er die Ringe ein und verließ anschließend das Geschäft. Durch die Täterschaft wurde weiters in einem Autohaus eine Handtasche gestohlen. Hierbei verwickelte der unbekannte Täter die Angestellte ebenfalls in ein Verkaufsgespräch und beging danach den Diebstahl.

Durch eine Videoüberwachung konnte ein Foto des Tatverdächtigen gesichert wer-den. Die LPD Wien ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um die mediale Veröffentlichung des Lichtbildes. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen werde an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57800 erbeten.

