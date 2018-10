ORF III zum 125. Geburtstag von Karl Farkas: Filmporträt und „Best of“ mit den lustigsten Auftritten

Am 25. Oktober ab 21.05 Uhr

Wien (OTS) - Zum Geburtstag von Karl Farkas, der sich am 28. Oktober 2018 zum 125. Mal jährt, erinnert ORF III Kultur und Information am Donnerstag, dem 25. Oktober 2018, mit einem zweiteiligen „ORF III Spezial“ an den Meister des Kabaretts.

Den Auftakt macht das Filmporträt „Die Gesichter des Karl Farkas“ (21.05 Uhr) von Otto Schwarz, das sich den beruflichen wie privaten Seiten der Gallionsfigur des Wiener Kabaretts widmet. Farkas, dessen legendäres Grinsen Generationen von Kabarett-Simpl-Besucherinnen und -Besuchern geliebt haben, besaß mehrere Gesichter: Privat prägte ihn die Sorge um seinen mental behinderten Sohn Robert. Neben Interviews mit Wegbegleitern präsentiert die Dokumentation Archivausschnitte aus dem Kabarett Simpl, die die große Bandbreite von Farkas‘ Talent darstellen.

Danach zeigt ORF III ein neu gestaltetes „Best of Karl Farkas“ (22.00 Uhr) von ORF-III-Redakteur Claus Aubrunner mit dessen lustigsten Fernseh- und Bühnenauftritten. Neben aberwitzigen Sketchen wie „Die Wahrheitsteller“ und „Die Zeitungsredaktion“ sind auch einige der legendären Doppelconférencen mit Schauspieler, Kabarettist und Komiker Ernst Waldbrunn zu sehen.

