BIO AUSTRIA gratuliert Sepp Eisl zum Titel „Biolandwirt des Jahres“

Langjähriges BIO AUSTRIA-Mitglied holt sich begehrten Ceres Award in Deutschland

Wien (OTS) - "Ich gratuliere Sepp Eisl sehr herzlich zu dieser Auszeichnung und freue mich auch besonders darüber, dass mit ihm ein langjähriger BIO AUSTRIA-Mitgliedsbetrieb sowie Bio-Pionier zum 'Biolandwirt des Jahres' gekürt wurde", sagt BIO AUSTRIA-Obfrau Gertraud Grabmann in einer ersten Stellungnahme. Passender Weise ist Sepp Eisls Landwirtschaft in Salzburg und damit jenem Bundesland mit dem höchsten Anteil von Bio-Betrieben (ca. 48 Prozent) und an biologisch bewirtschafteter Fläche (ca. 58 Prozent) beheimatet.

Die Schafmilchprodukte von Sepp Eisl werden in der weit über die Grenzen Österreichs hinaus anerkannten und nachgefragten BIO AUSTRIA-Qualität produziert. "Sepp Eisl ist mit den hochwertigen Bio-Lebensmitteln aus seinem Familienbetrieb einer unserer zahlreichen BIO AUSTRIA-Qualitäts-Botschafter im In- und Ausland. Nicht zuletzt deswegen freut sich die gesamte BIO AUSTRIA-Gemeinde mit ihm und seiner Familie", so Grabmann abschließend.

