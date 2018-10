Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 18. Oktober 2018; Leitartikel von Evelin Stark: "Kinder sind keine Langsitzer"

Innsbruck (OTS) - Viel Sitzen und wenig Bewegung ist für viele Schüler der Alltag. Ein Fachinspektor bemüht sich seit Jahren darum, dass mehr Bewegung in den Schulen Einzug hält. Nächstes Jahr geht er in Pension, der Posten wird nicht nachbesetzt. Und dann?

Bald herrscht Stillstand in den Schulen: Der Posten des Fachinspektors für Bewegung und Sport soll nämlich künftig nicht nachbesetzt werden, so der neueste Plan des Bundes. Soll heißen: Wenn der Tiroler Amtsinhaber Wolfgang Oebelsberger im nächsten Jahr seine Pension antritt, ist Tirol das erste und einzige Bundesland Österreichs – den nächsten Sport-Fachinspektor trifft es in Vorarlberg in acht Jahren –, das keine zuständige Instanz für die Bewegungserziehung an den Schulen mehr hat. Sein Einsatz für die tirolweite Bewusstseinsbildung, dass das viele Sitzen in der Schule ungesund ist, war dann möglicherweise umsonst.

Kinder sind nämlich nicht zum Sitzen gemacht. Nicht umsonst stellen immer mehr wissenschaftliche Studien fest, dass die geis­tige Beweglichkeit der Schüler darunter leidet, dass sie stundenlang hocken. Es muss mehr Bewegung her, und zwar körperliche. Die berühmte „tägliche Turnstunde“ taucht in diesem Zusammenhang unweigerlich auf. Vor einigen Jahren noch groß propagiert, scheint es der „täglichen Bewegungseinheit“, wie sie in der Zwischenzeit vom ehemaligen Sportminister Doskozil umbe­nannt wurde, selbst an genügend Bewegung zu mangeln. Ganze fünf Tiroler Volksschulen turnen noch täglich unter diesem Schirm, auch der Rest Österreichs hat sich großteils von dem Projekt verabschiedet. Stattdessen wird in Tirol gesund gepaust: Seit zehn Jahren bietet die so genannte „Bewegte Pause – Gesunde Jause“ – übrigens initiiert von Oebelsberger – etwa 90 Prozent der Tiroler Volksschüler eine tägliche Bewegungseinheit, die in der großen Pause statt früher 15 Minuten eine halbe Stunde lang für freies Herumtoben sorgt.

Ein weiteres, und gerade in Tirol wichtiges, Thema: das Skifahren. Mit der bundesweiten Abschaffung der Schulskikurspflicht in den 1990er-Jahren sank die Zahl der Wintersportwochen an den Schulen, auch in Tirol. Mit der Schulskiaktion „Initiative Skifahr’n“, getragen vom Landesschulrat, den Tiroler Skischulen und der Seilbahnwirtschaft, konnte hier aber eine Kehrtwende erreicht werden:

Die Schulskikurse haben sich in den letzten Jahren verdoppelt, 50.000 Kinder wedeln so jedes Jahr wieder über die Pisten.

Ob Bewegungspausen, Skikurse oder Schulsportwettkämpfe: Die Verankerung von Bewegung in der Tiroler Bildungsdirektion ist essenziell. Sie ist ein Eckpfeiler für die Erziehung und Bildung von Kindern. Werden diese nicht mehr durch eine zentrale Stelle gestärkt, fällt das angestrebte Ziel einer gut ausgebildeten und vor allem gesunden Jugend wie ein Kartenhaus zusammen.

