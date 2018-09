UNISOC lanciert die Marke IC Test mit dem Ziel, weltweite integrierte Testdienstleistungen anzubieten

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - UNISOC gab am 2018 China IC Summit die offizielle Lancierung der Marke IC Test bekannt. Das Unternehmen UNISOC, das über viele Jahre Erfahrung im technologischen Bereich verfügt und nahezu USD 500 Millionen investiert hat, hat ein Qualitätssicherungssystem für den gesamten Prozess erstellt, einschließlich Produktentwicklung und -prüfung, Softwareintegrationsprüfung, Hardwareprüfung, Systemprüfung, Kundendienst und Tests sowie Aufbau einer integrierten Testdienstleistungsmarke namens IC Test.

Der UNISOC IC TEST besteht aus zwei Teilen: I Test bedeutet: internes Testqualitätssystem von UNISOC, während C Test für das Testqualitätssystem des Kunden (Kunden) steht. I Testsystem deckt die Anforderungen für die Prüfung eingehender Waren sowie die nationale Feld-Abnahmeprüfung ab und bietet 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche interaktive Dienstleistungen; C Test kann umfassende Android-Testdienstleistungen mit einer einfachen Schnittstelle durchführen. Insgesamt entspricht dies über 20.000 Fallbeispielen und mehr in der Zukunft.

Gleichzeitig deckt das IC-Testzentrum den gesamten Prozess der Bereiche Chip-Entwicklung, Produktion und Prüfungen ab und unterstützt Kunden mit den folgenden fünf Qualitätssicherungsmaßnahmen:

Chip R&D und Produktionsprüfung: die führende Chip-Validierungsplattform ermöglicht Verpackungstests auf Wafer-, System- und Modulebene, Chip-Zuverlässigkeitsbewertung und Fehleranalyse bei einzelnen Geräten und Schaltkreis-Chips, um sicherzustellen, dass die Chip-Erträge in der Branche führend sind.

Softwareintegrationsprüfung: die patentierte Code-Level-Version-Upgrade-Validierungsplattform kann Verstöße blockieren und die Qualität und Effizienz von Codes erhöhen, indem Code-Änderungen mittels der "Submitting as validation"-Strategie überwacht werden.

Hardwareprüfung: Hardware-R&D- und Produktionstests werden mittels elektrischer Signale, Verlustleistung, Sprachfrequenz, Zuverlässigkeit, RF und Antennen durchgeführt. Die gesamten Testvalidierungsdienstleistungen werden auf verschieden Plattform- und Kundenhardwareprojekte ausgerichtet, die auf ständiger Wiederholung und Verbesserungen basieren, um die Testeffizienz zu verbessern und die Testkosten zu reduzieren.

Systemprüfung: die an strenge Standards für Industriemarken und Qualitätsanforderungen von wichtigen Akteuren wie China Mobile ausgerichteten Pre-Launch-Abnahmeprüfungen können mit über 500 Mustern implementiert werden, um die Integration, Kompatibilität, Stabilität, Leistung und Benutzererfahrung zu bezeugen.

Kundendienst und Tests: Testlösungen und damit zusammenhängende Dienstleistungen werden Entwicklern von Mobiltelefonen angeboten, wodurch die Produktvalidierungssysteme verbessert werden können, damit in der Massenproduktion bessere Entscheide getroffen werden, die Markteinführungszeit beschleunigt wird und die Wettbewerbsfähigkeit der Marken gestärkt werden kann.

UNISOC schloss eine Partnerschaft bezüglich Innovationslabors mit China Mobile und China Unicom. Zudem wurde das Unternehmen im Jahr 2016 von CNAS (China National Accreditation Service for Conformity Assessment) für ISO17025 anerkannt. Es wurde 2017 Teil des GCF (The Global Certification Forum) und wurde 2018 von China Mobile zum Level-B-Cooperative-Labor ernannt.

John Rowland, leitender Vizepräsident und Chefingenieur von UNISOC, sagte: "Ich fühle mich sehr geehrt, die Marke IC Test lancieren zu dürfen. UNISOC ist bestrebt, den Kunden im Bereich der Spitzentechnologie eine hochwertige Forschung und Entwicklung sowie eine Kundenbetreuung aus einer Hand bereitzustellen. Dies will das Unternehmen durch ein tiefgehendes Verständnis der Chipindustrie und einen starken weltweiten technischen Support erreichen. Mit der Lancierung der neuen Marke IC Test werden wir interne und externe Ressourcen umfassend nutzen und mit Kunden im Bereich Mobile-Chips zusammenarbeiten, um den Kunden die beste Benutzererfahrung zu bieten und zusammen mit den Kunden den Erfolg zu genießen."

