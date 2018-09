Unterrainer zu Welttourismustag: Tourismus im Wandel – Fokus auf bessere Rahmenbedingungen für MitarbeiterInnen richten

Steigende Nächtigungszahlen sind keine Garantie für eine stabile Tourismuszukunft

Wien (OTS/SK) - „43 Prozent mehr Ankünfte und 21 Prozent mehr Nächtigungen in 10 Jahren, steigende Umsätze im Sommer wie auch im Wintertourismus. Rund 250.000 unselbständig Beschäftigte im Freizeit-und Tourismusbereich. Tendenz steigend. Ohne die hervorragende Arbeit der MitarbeiterInnen im Freizeit- und Tourismusbereich wären diese Rekordzahlen nicht möglich. Umso mehr muss der Fokus im Freizeit- und Tourismusbereich wieder auf die Rahmenbedingungen der MitarbeiterInnen in diesem Bereich sein. Im Dienstleistungssektor wie es der Freizeit- und Tourismusbereich einer ist steht und fällt der Erfolg mit den Menschen, die hier täglich ihre hervorragende Leistung bringen. Nur dann können sich die Gäste wohl fühlen“, unterstreicht Nationalratsabgeordneter und SPÖ-Tourismussprecher Max Unterrainer am Welttourismustag, dass nach wie vor bei den Rahmenbedingungen im Freizeit- und Tourismusbereich Handlungsbedarf besteht. ****

„Zukunftskonzepte für den Freizeit- und Tourismusbereich sind besser heute als morgen umzusetzen“, betont Unterrainer, dass die Tourismusstrategie der Bundesregierung mit Spannung erwartet wird. „Es gibt viele Baustellen im Freizeit- und Tourismusbereich, eine große betrifft die Rahmenbedingungen der MitarbeiterInnen dieser Branche“, so Unterrainer. „Nach wie vor sind die Löhne hier überwiegend gering, die Planbarkeit der Arbeitszeiten beschränkt, Überstunden oftmals mehr schlecht als recht geregelt und Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehr schwierig“, bringt Unterrainer die Situation von vielen TourismusmitarbeiterInnen auf den Punkt. Digitalisierung, Klimawandel, Mobilität sind wesentliche Bereiche, die die Freizeit- und Tourismusbranche im Wandel begleiten und wo neue Konzepte und Unterstützung seitens der Politik zu erwarten sind, aber die MitarbeiterInnen dürfen nicht vergessen werden.

„Vor allem die Freizeit- und Tourismusbranche lebt von der Leistung der MitarbeiterInnen im Umgang mit den Gästen – vom Reinigungsdienst über den Kellner bis zu den KüchenmitarbeiterInnen und allen weiteren, die diese Branche tragen. Die Wertschätzung gegenüber den MitarbeiterInnen in dieser Branche muss Rechnung getragen werden. Denn ohne gut- und bestausgebildete und motivierte sowie auch fair entlohnte MitarbeiterInnen verliert die Freizeit- und Tourismusbranche ihren Charme und riskiert, dass die Branche an Attraktivität verliert“, schließt Unterrainer und fordert Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für MitarbeiterInnen im Freizeit- und Tourismusbereich von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. (Schluss) mr/sl/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at