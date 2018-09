2. Tag des schutzlosen Denkmals

Die AKTIONSGRUPPE "BAUTEN IN NOT" lud zur Pressekonferenz

Die AKTIONSGRUPPE „BAUTEN IN NOT“ begeht am Sonntag, den 30. September, den 2. "TAG DES SCHUTZLOSEN DENKMALS“. Bedauerlicherweise hat sich seit der erstmaligen Ausrufung dieses Tages 2017 die Situation für die Baukultur des 20. Jahrhunderts noch weiter verschlechtert. Zahlreiche Verluste an wertvoller Bausubstanz sind zu beklagen: Zwei der als gefährdet angeführten Beispiele aus dem Vorjahr aus Vorarlberg und Tirol sind zerstört. Details dazu, aktuelle Beispiele und unsere Forderungen an die Politik, um den Denkmalschutz in Österreich zu stärken , stehen hier zum Download bereit.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Norbert Mayr

E-Mail: office @ norbertmayr.com

Tel. +43 699 12708526