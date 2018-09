ORF SPORT + mit Straßenrad-WM Innsbruck 2018 und Judo-WM Baku 2018

Ebenfalls am 27. September: Pressekonferenz zur Bounce Fight Night und UEFA Women’s Champions League

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 27. September 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Straßenrad-WM Innsbruck 2018 (Juniorinnen Straßenrennen um 9.00 Uhr, Junioren Straßenrennen um 14.30 Uhr), von der Pressekonferenz zur Bounce Fight Night um 12.00 Uhr, von der Judo-WM Baku 2018 um 14.00 Uhr und vom UEFA-Women’s-Champions-League-Spiel Paris Saint Germain – SKN St. Pölten Frauen um 18.55 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.35 Uhr, ein „Best of Dancesport“ von den World Youth Breaking Championships Kawasaki 2018 um 13.00 Uhr, das „Sport-Bild“ um 18.25 Uhr sowie die Höhepunkte von der ERC-Rallye Polen 2018 um 21.00 Uhr und von der Judo-WM Baku 2018 um 21.55 Uhr.

Insgesamt rund 43 Stunden berichten ORF SPORT + und ORF eins von 23. bis 30. September von der Straßenrad-WM Innsbruck 2018. Die besten Straßenradfahrer der Welt stehen an acht Wettkampftagen in den Disziplinen Einzelzeitfahren, Mannschaftszeitfahren und Straßenrennen am Start. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, an seiner Seite als Kokommentatoren fungieren Andrea Koschier und Thomas Rohregger.

Der Saisonhöhepunkt im Judo, die Weltmeisterschaft in Baku, steht von 20. bis 27. September auf dem Programm. ORF SPORT + berichtet täglich live von der Weltmeisterschaft. Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler. Der Donnerstag ist von 14.00 bis 17.00 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Mit der Bounce Fight Night wurde in Österreich eine Boxveranstaltung auf internationalem Niveau geschaffen. Die besten Boxer des Landes stellen am 13. Oktober (live um 19.00 Uhr in ORF SPORT +) in der Erste-Bank-Arena wieder ihr Können unter Beweis. Marcos Nader kämpft um den österreichischen Meistertitel im Profiboxen, Howig Grigorjan feiert sein Profi-Debüt und Österreichs Olympische Boxer mit allen Hoffnungsträgern für eine Olympia-Qualifikation tragen einen Länderkampf gegen Bosnien aus. In der Pressekonferenz am 27. September in Wien wird über das Leistungsvermögen des österreichischen Boxsports informiert. Mit dabei sind Daniel Nader (Obmann des Boxclubs Bounce, Cheftrainer und Veranstalter der Bounce Fight Night), Marcos Nader (ehemaliger EU-Meister nach EBU) und Mitglieder des Olympischen Boxteams von Bounce. Reporterin ist Caroline Pflanzl.

Die SKN St. Pölten Frauen mussten sich im Hinspiel der UEFA Women’s Champions League gegen Paris Saint Germain mit 1:4 geschlagen geben. Vágó gelang nach einer Stunde der Ehrentreffer. Das Rückspiel in Paris steigt am 27. September im Stade Jean Bouin. Kommentator ist Erwin Hujecek.

