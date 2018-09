Startschuss für Vogel, Rubey, Steinhauer und Waldstätten in „The Team II“

Fortsetzung des europäischen ORF-eins-Krimi-Events ab 27. September

Wien (OTS) - Über die Staatsgrenzen hinweg und mit neuer Besetzung kämpft die europäische Polizeieinheit „The Team II“ ab 27. September (jeweils Donnerstag um 20.15 Uhr in ORF eins; deutschsprachige Free-TV-Premiere) erneut gegen die organisierte Kriminalität. Auf deutscher Seite geht in dieser zweiten Staffel des ORF-koproduzierten europäischen Krimi-Events Jürgen Vogel auf Verbrecherjagd, für Dänemark und Belgien sind Marie Bach Hansen bzw. Lynn van Royen im Einsatz. In den vier Filmen ins Visier der Ermittlungen geraten Manuel Rubey, Nora Waldstätten und Erwin Steinhauer (auch am 27. September in „Guten Morgen Österreich und am 14. Oktober im ORF-„Tatort – Her mit der Marie!“ in ORF 2) als Mitglieder der österreichischen High Society sowie Simon Hatzl und Alexander E. Fennon als deren Handlanger. Andreas Kiendl sorgt als Polizist für Recht und Ordnung, Hilde Dalik ist in einer Episodenrolle als Auktionsleiterin in Hamburg zu sehen.

Die Dreharbeiten (Juni bis November 2017) führten das „The Team II“-Team im Rahmen dieser Fortsetzung nach Dänemark (Marschland), Deutschland (Hamburg), Belgien (Brüssel), Marokko und Österreich (Graz und Wien). Regie bei dieser internationalen Krimireihe führten erneut Kasper Gaardsøe und erstmals Jannik Johansen. Nach einer Idee von Mai Brostrøm und Peter Thorsboe wurden die Drehbücher zu den einzelnen Folgen von Kari Vidø, Jesper Bernt, Donna Sharpe und Andi Wecker geschrieben. Jede Schauspielerin und jeder Schauspieler drehte – wie auch schon bei der ersten Staffel – in der eigenen Sprache bzw. auf Englisch.

„The Team II“ ist eine Koproduktion von Network Movie, Lunanime, Superfilm und Nordisk Film mit ZDF, ORF, ARTE, VTM, bnp Paribas Fortis Film Finance in Zusammenarbeit mit ZDF Enterprises, DR, SRF, NRK und C-Films und mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds.

„The Team II“ ist nach der TV-Ausstrahlung jeweils sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand (jeweils zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) und auch als Live-Stream abrufbar.

Jürgen Vogel: „Ein sehr spannendes Thema“

Jürgen Vogel spielt Gregor Weiss, den Hauptkommissar aus Hamburg. Was Vogel am Konzept und an der Rolle überzeugt hat? „Ich bin schon Fan vom ersten Fall gewesen, zudem ist die zweite Story so fesselnd geschrieben. Das hat mich so überzeugt, dass ich einfach mitmachen musste. Der Zusammenhang, dass Kunsthandel den Terror in Kriegsgebieten finanziert, ist ein sehr spannendes Thema.“

Manuel Rubey im Visier der Ermittlungen

Manuel Rubey über diese zweite Staffel und seine Rolle: „Die Geschichte, die wir in ,The Team II‘ erzählen, basiert auf den Fakten, dass aufgrund des Krieges in Syrien vom IS und von anderen Rebellen die staatlichen Museen geplündert werden und daraus ein illegaler Kunstmarkt nach Europa entstanden ist. Reiche Europäer, die sich syrische Staatskunst sozusagen am Schwarzmarkt besorgen. Ich spiele Tebos Meyer, einen Galeristen der Wiener Kunstszene, der genau da hineingerät, zumal seine Frau, gespielt von Nora Waldstätten, gern auf großem Fuß lebt und er so auch versucht, dem gerecht zu werden. Doch die Schlinge um seinen Hals wird schon ganz bald ganz eng.“ Und Rubey weiter über die Vorbereitungen zu den Dreharbeiten: „Zu diesem Thema findet man sehr viel im Internet, weil es tatsächlich auf aktuellen Geschichten basiert. Außerdem habe ich mich zur Vorbereitung auf meine Rolle ein bisschen in die Wiener Kunstszene ,eingeschmuggelt‘. Ich war auf Vernissagen und in Museen und habe dort auch einfach die Menschen beobachtet.“

Mehr zum Inhalt von Teil 1 (Donnerstag, 27. September, 20.15 Uhr, ORF eins)

In einem Bed and Breakfast im dänischen Marschland werden sieben Menschen ermordet. Die dänische Kommissarin Nelly Winther (Marie Bach Hansen) soll den Fall gemeinsam mit dem Hamburger Ermittler Gregor Weiss (Jürgen Vogel) und der belgische Geheimdienstoffizierin Paula Liekens (Lynn Van Royen) aufklären. Hauptverdächtiger ist Bob Kellner, der deutsche Inhaber der Pension, der nach dem Blutbad spurlos verschwunden ist. Die Suche nach der einzigen Überlebenden des Massakers, der jungen Syrerin Malu Barkiri (Sarah Perles), gestaltet sich in den Weiten des dänischen Marschlandes ebenso schwierig. Indes setzt in Wien der Milliardär Richard Adams (Erwin Steinhauer) das österreichische Galeristenehepaar Tebos und Lucy Meyer (Manuel Rubey und Nora Waldstätten) unter Druck. Sie sollen für ihn ein antikes Kunstwerk beschaffen, koste es, was es wolle.

Europäische Eventserien in ORF eins

Neben „The Team II“ steht auch schon ein zweiter europäischer Serien-Event in den Startlöchern: rauschhafter Exzess und extreme Armut, Emanzipation und Extremismus – das Berlin der 1920er Jahre. Für Kunst und Kultur sind es „goldene Jahre“, gleichzeitig blüht das Verbrechen. Und noch ahnt kaum jemand, in welche Katastrophe der aufkommende Nationalsozialismus führen wird. In Doppel- bzw. Tripelfolgen stehen ab 30. September 2018 (zum Auftakt am Sonntag ab 20.15 Uhr) die ersten beiden Staffeln des mehrfach preisgekrönten Historienkrimis „Babylon Berlin“ mit u. a. Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Peter Kurth, Matthias Brandt, Lars Eidinger und Karl Markovics auf dem Programm von ORF eins.

