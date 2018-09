Helga Krismer gibt Startschuss zu österreichweitem Klimavolksbegehren

Es geht um unser Überleben

Daher bemühe ich mich nun, alle außerparlamentarischen Kräfte zu bündeln, um der Klimakatastrophe zu trotzen. Dabei hoffe ich auf eine breite Unterstützung durch die BürgerInnen und die NGOs, damit wir gemeinsam mit allen Aktiven in dieser Republik das Klimavolksbegehren einleiten Helga Krismer

Wien (OTS) - Bei einer Pressekonferenz im Wiener Palmenhaus gibt Helga Krismer, Vizebürgermeisterin aus Baden und Landessprecherin der Grünen NÖ persönlich ihre Pläne für ein österreichweites Klimavolksbegehren bekannt: „Ich habe es satt, dass nicht erkannt wird, dass uns das Wasser bis zum Hals steht, und wir zunehmend mehr Hitzetote im Sommer haben. Die Klimakatastrophe fordert ihre Opfer in der Mitte der Gesellschaft. Es geht nicht mehr nur um den Eisbären in der Arktis. Es geht um den Anrainer eines Grabens oder der Anrainerin eines Flusses, deren Existenz und Leben bedroht ist. Die Klimakatastrophe hat Gesichter in Österreich - Menschen sind in Gefahr bei Hochwässer, bei Muren und Schlammlawinen. Menschen sind in Gefahr – existentiell und gesundheitlich. Wer kleine Kinder mit Allergien kennt, der versteht nicht, dass jetzt 140 km/h erlaubt sind und es keine Diesel-freien Städte bei uns gibt.“ Als erste prominente Mitstreiterin hat sie die ehemalige Grüne Bundessprecherin Madeleine Petrovic an ihrer Seite.

Mit der Initiierung des Volksbegehren will Helga Krismer und ihre zukünftigen MitstreiterInnen gemeinsam die Stopp-Taste drücken, damit die verantwortungslose Politik auf Bundesebene endlich erkennt: Es geht um unser Überleben!

„ Daher bemühe ich mich nun, alle außerparlamentarischen Kräfte zu bündeln, um der Klimakatastrophe zu trotzen. Dabei hoffe ich auf eine breite Unterstützung durch die BürgerInnen und die NGOs, damit wir gemeinsam mit allen Aktiven in dieser Republik das Klimavolksbegehren einleiten “, gibt sich Helga Krismer kämpferisch.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Klub der Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at