LENIKUS HOTELS als Partner von DARWIN´S CIRCLE

Wien (OTS) - Die LENIKUS HOTELS sind auch in diesem Jahr Partner von DARWIN’S CIRCLE - Österreichs führender Digitalisierungskonferenz am 27.September in Wien.

"Neben Google, Amazon und Facebook werden auch Vertreter aus der Wissenschaft wie Carl Benedikt Frey von der Oxford University und der NASA-Datenchef David Meza vertreten sein", so Niko Pelinka, Mitgründer von Darwin's Circle am Dienstag auf der Pressekonferenz im Penthouse des Hotel TOPAZZ.

Im Fokus der Konferenz stehen bedeutende Themen wie Cybersecurity, Zukunft der Arbeit, digitale Sprach-Assistenz sowie die Blockchain-Technologie.

„Wir freuen uns sehr, einige namenhafte Experten der Technologiebranche aus Amerika, Asien und Europa bei uns in den LENIKUS HOTELS TOPAZZ und LAMÉE zu unseren Gästen zählen zu dürfen.“ Unserem Unternehmenscredo Inspiration – Innovation – Excellence folgend, unterstützen wir gerne solche innovationsgetriebenen Initiativen“ so Unternehmenssprecherin Barbara Breulmann.

Unternehmensgruppe LENIKUS

LENIKUS ist eine Wiener Unternehmensgruppe, die sich schwerpunktmäßig mit nachhaltigen Immobilien-, Hotel- und Gastronomieprojekten, sowie mit dem biologischen Weinbau befasst. In diesen unterschiedlichen Geschäftsfeldern leistet LENIKUS gemeinsam mit Partnern relevante Beiträge zur Regionalentwicklung.

