PAYBACK Österreich punktet schon mit über 2 Millionen Kunden

Wien (OTS) - Nach nur fünf Monaten im Markt sammelt schon jeder vierte Österreicher Punkte mit dem ersten Multipartner-Bonusprogramm im Land. Als Partnerunternehmen neu an Bord ist das Miles & More Vielfliegerprogramm der Lufthansa.



Unter dem Motto „Ein Programm – viele Partner“ startete PAYBACK im Mai diesen Jahres als erstes Multipartner-Bonusprogramm in Österreich. Mit dabei sind mittlerweile rund 80 Partnerunternehmen, allen voran BP, dm drogerie markt, Fressnapf, Burger King oder NORDSEE sowie Online Partner wie Austrian Airlines, eBay, Expedia, OTTO oder Universal. Nur fünf Monate nach dem Launch sammeln schon zwei Millionen Kunden PAYBACK Punkte. „Unsere Erwartungen wurden übertroffen und wir freuen uns gemeinsam mit unseren Partnern sehr über diesen tollen Start. Der Erfolg zeigt, dass es sich für die Verbraucherinnen und Verbraucher spürbar lohnt, mit nur einer Karte oder App bei vielen Unternehmen Punkte und Vorteile zu erhalten“, so PAYBACK Österreich Geschäftsführer Walter H. Lukner.

Miles & More neu bei PAYBACK

Erst im August konnte PAYBACK mehrere neue Partnerunternehmen aus dem stationären und Online Handel dazu gewinnen. Renommierte Partner wie BP, Burger King und NORDSEE gingen an den Start. Nun ist in Österreich auch das erfolgreichste Vielfliegerprogramm in Europa mit PAYBACK verbunden. PAYBACK Kundinnen und Kunden, die Miles & More-Teilnehmer sind, haben ab sofort eine weitere Einlösemöglichkeit für ihre PAYBACK Punkte: Neben dem Verrechnen des Punktewerts direkt an der Kassa und attraktiven Prämien können gesammelte Punkte im Verhältnis 1:1 nun auch in Miles & More Prämienmeilen umgewandelt werden.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland von über 30 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Auch in Österreich erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher von vielen starken Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip „Ein Programm – viele Partner“ Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. Mit dabei sind unter anderem BP, dm drogerie markt, Fressnapf, Burger King, NORDSEE sowie Online Partner wie Austrian Airlines, eBay, Expedia, OTTO und Universal. Immer beliebter wird die Nutzung über die PAYBACK App, die das mobile Punktesammeln und Couponaktivieren mit weiteren Services vereint. Die Daten aus Anmeldung und Einsatz der PAYBACK Karte werden ausschließlich im deutschen Rechenzentrum von PAYBACK gespeichert, der Datenschutz ist selbstverständlich DSVGO konform. PAYBACK ist ein Tochterunternehmen von American Express.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt PAYBACK Austria:

Mag. Axel Schein

Senior Consultant, Ketchum Publico

Tel.: +43 1-71786-149

axel.schein @ ketchum-publico.at

PAYBACK @ ketchum-publico.at

www.PAYBACK.at, www.PAYBACK.net

twitter.com/Presse_PAYBACK