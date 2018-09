Mit der Mariazellerbahn zum Dirndlkirtag

Verstärkter Fahrplan am kommenden Wochenende

St. Pölten (OTS/NLK) - Am kommenden Wochenende lädt das Pielachtal wieder zum Dirndlhighlight des Jahres, dem traditionellen Dirndlkirtag. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr die Gemeinde Ober-Grafendorf. „Die Mariazellerbahn ist mit dem Pielachtal ebenso untrennbar verbunden wie die Dirndlfrucht. Deshalb verstärken wir auch in diesem Jahr am 29. und 30. September den Fahrplan der Mariazellerbahn anlässlich des Dirndlkirtags. Es ist uns wichtig, dass die Gäste stressfrei und bequem anreisen können und auch zu späterer Stunde wieder sicher nach Hause kommen“, informiert der für den öffentlichen Verkehr zuständige Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Wenn das Pielachtal zum Dirndlkirtag ruft, feiert die NÖVOG gerne mit. Die Mariazellerbahn lockt als attraktive Zubringerin zum Fest und die NÖVOG präsentiert sich mit einem Infostand vor Ort den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern. Alle Gäste, die mit der Mariazellerbahn anreisen, haben beim Infostand die Chance, tolle Preise zu gewinnen.

„Am 29. und 30. September sind wir mit verstärkten Zügen sowie Sonderzügen für unsere Gäste unterwegs. Es besteht die Möglichkeit der Buchung eines Dirndlkirtag-Kombitickets vorab über unseren Webshop. Dieses beinhaltet neben der Zugfahrt auch den Kirtagseintritt und garantiert raschen Einlass zum Fest“, fügt NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl hinzu. Der Sonderfahrplan zum Dirndlkirtag ist unter www.mariazellerbahn.at abrufbar.

Weitere Informationen zur Mariazellerbahn gibt es im Internet unter www.mariazellerbahn.at und im NÖVOG Infocenter (täglich von 7.30-20.00 Uhr) unter 02742 / 360 990-99.

