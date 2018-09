FlugbegleiterInnenstreik bei Ryanair: Gewerkschaft vida sichert Solidarität zu

vida-Schwarcz: „Wer Verantwortung für Menschenleben trägt, muss gut entlohnt werden“

Wien (OTS/ÖGB) - Im Vorfeld der Flugbegleiterstreiks am kommenden Freitag erklärt der Fachbereich Luftfahrt der Gewerkschaft vida den beteiligten Gewerkschaften seine Solidarität im Kampf um höhere Lohn- und Gehaltsabschlüsse beim irischen Billigflieger Ryanair. „Die KabinenmitarbeiterInnen haben für ihre Streiks an den Basen in Spanien, Italien, Portugal und Benelux unsere volle Unterstützung“, versichert der Vorsitzende des Fachbereichs, Johannes Schwarcz.

„Es ist an der Zeit, dass Ryanair den Weg für gute KV-Abschlüsse bereitet und den Gewerkschaften faire und verhandlungsfähige Angebote vorlegt. Ich unterstütze die Belegschaft in ihrem berechtigten Arbeitskampf“, betont Schwarcz. „Die KollegInnen in den Verhandlungsteams ringen seit Monaten um angemessene Einkommenserhöhungen und weitere Verbesserungen für das Bordpersonal. Sie haben unsere volle Rückendeckung“, so der vida-Gewerkschafter. Er betont, dass ein Streik immer das letzte Mittel im Zuge eines Arbeitskampfes ist.

Abschließend hält Schwarcz fest, dass „es das Management zu verantworten hat, dass die Arbeitsniederlegung dutzende Flieger am Boden hält und tausende Passagiere große Mühen auf sich nehmen müssen, um an ihr Ziel zu gelangen“.

