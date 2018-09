Gesundheitscheck für Unternehmen direkt am Firmensitz

UNIQA Gesundheitstruck kommt direkt zum Firmenstandort

gesunde Mitarbeiter sind das wichtigste Unternehmenskapital

attraktives Highlight für Firmenveranstaltungen oder Gesundheitstage

Der UNIQA Mobile HealthCheck ist die Gesundheitsvorsorge für Mitarbeiter direkt am Firmenstandort. In vielen Unternehmen ist ein regelmäßiger Gesundheitstag für Mitarbeiter bereits fixer Bestandteil im Firmenjahr. Die Veranstaltung verlangt aber einiges an Planungsarbeit und organisatorisches Können: ein Programm muss zusammengestellt, Partner gefunden und die Mitarbeiter vor Ort betreut werden. Dabei muss es gar nicht kompliziert sein, etwas für die Gesundheit der Mitarbeiter zu tun, denn UNIQA kommt mit dem Gesundheitstruck direkt zum Fimensitz. Das Unternehmen kümmert sich lediglich um die zeitliche Planung, die interne Kommunikation und legt den Standplatz fest, die weitere Organisation wird vom UNIQA Mobile HealthCheck Team übernommen. Auch Firmen, die nicht bei UNIQA versichert sind, können den Mobile HealthCheck buchen.



UNIQA Gesundheitstruck – unterwegs für Ihre Gesundheit

UNIQA hat verschiedene Gesundheitsstationen einfach in einen Truck gepackt. Der LKW besteht aus einer Zugmaschine und zwei modern ausgestatteten Boxen mit ca. 70 Quadratmeter Gesamtfläche. Eigene Stromversorgung, Klimaanlage, Barrierefreiheit auf Wunsch, Tageslicht und Fußbodenheizung sichern eine angenehme Atmosphäre. Bis zu 100 Personen können täglich untersucht werden.



3 Module zur Auswahl

Der UNIQA Mobile HealthCheck besteht aus drei unterschiedlichen Module, die je nach Wunsch des Unternehmens zum Einsatz kommen:

Das UNIQA Fitnessprofil testet Ausdauer, Ruhe-EKG, Beweglichkeit und Koordination. Gemessen werden auch Körperindex, Blutdruck und die Rumpfkraft. Eine weitere Teststation ist das Wirbelsäulenscreening. Beim Rücken Check steht die Rückengesundheit im Mittelpunkt: Körperhaltung, Rumpfkraft und Beweglichkeit, Koordinations- und Balancefähigkeit sowie Form der Wirbelsäule werden geprüft. Der Vorsorge Check umfasst u.a. ein Organscreening mittels Ultraschall, einen Diabetes Risiko Check, eine Augenuntersuchung, eine Spirometrie und einen Arteriosklerose Check.

Professionelles Team vor Ort

Mit an Bord sind bis zu 18 Personen: Ein professionelles Team aus Ärzten, UNIQA VitalCoaches und Assistenten führt die Checks durch. Jeder Mitarbeiter wird individuell betreut und erhält in einem persönlichen Gespräch Infos und Tipps zu Gesundheitsvorsorge und Lebensstil. So ist der UNIQA Mobile HealthCheck ein wichtiger Impuls für ein besseres Gesundheitsbewusstsein und weitere Aktionen im Unternehmen.







