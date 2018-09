Ö1 Talentestipendium 2018 geht an Jelena Micić von der Akademie der bildenden Künste Wien

Ö1 Publikumspreis für Matthias Lindtner von der Kunstuniversität Linz

Wien (OTS) - Siegerin des Ö1 Talentestipendiums für bildende Kunst 2018 ist Jelena Micić. Die 1986 in Knjaževac/Serbien geborene Künstlerin studiert „Textuelle Bildhauerei“ an der Akademie der bildenden Künste Wien. Das Ö1 Talentestipendium, eine bisher in Österreich einzigartige Nachwuchs-Förderung, ist mit 10.000 Euro dotiert und wird mit Unterstützung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins vergeben. Die Verleihung fand gestern Abend im Wiener Ringturm statt.

In ihren Werken beschäftigt sich Jelena Micić besonders mit kulturellen Aspekten von Farben und Farbsystemen. In der Begründung der Fachjury, die am 6. September 2018 im ORF-RadioKulturhaus tagte, heißt es: „Jelena Micić befasst sich auf humorvolle Weise mit Farbenlehren und der kulturellen und gesellschaftlichen Verwendung von farblichen Leitsystemen. Sie entwickelt Codierungen, die nicht eindeutig erkennen lassen, ob sie fiktiv oder real sind. Die Künstlerin entnimmt dem Alltag Gegenstände und transformiert diese in ihre auf Farbsystemen basierenden Kunstwerke. Dabei bezieht sie sich häufig auf kunsthistorische Positionen, wie zum Beispiel auf Marcel Duchamp und das Readymade, die monochrome Malerei oder die Farbfeldmalerei.“

Auch das Ö1 Publikum wählte heuer wieder einen Gewinner. Im Rahmen eines Online-Votings kürten die Ö1 Hörer/innen Matthias Lindtner zu ihrem Favoriten. Der Künstler reagiert in seinen Arbeiten direkt auf die Umgebung und nutzt persönliche, alltägliche Erfahrungen als Ausgangspunkt. Der 1989 in Linz geborene Student der Kunstuniversität Linz erhielt damit die Möglichkeit seine Werke im Rahmen der Preisverleihung des Ö1 Talentestipendiums auszustellen. „Die qualitativ hochwertigen Einreichungen sprechen für sich, ich gratuliere herzlich der diesjährigen Gewinnerin Jelena Micić und ‚Publikumsliebling‘ 2018 Matthias Lindtner! Junge Kunst muss gefördert werden und wir freuen uns sehr, mit der Unterstützung dieser einzigartigen Nachwuchsinitiative dazu beitragen zu können“, erklärt Dr. Günter Geyer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins und Hauptaktionär der Vienna Insurance Group.

Werke der beiden Preisträger/innen werden vom 25. bis 28. September 2018 im Wiener Ringturm zu sehen sein. Die Grundidee des Ö1 Talentestipendiums, einer Initiative für Studierende der österreichischen Kunst-Universitäten, basiert auf der Überlegung von Nachhaltigkeit. Diese Förderung soll der Stipendiatin/dem Stipendiaten ermöglichen, sich ein Jahr lang ausschließlich ihrer/seiner künstlerischen Arbeit widmen zu können. Die Ö1 Talentebörse ist ein Kunstförderprojekt mit Unterstützung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Alle Details zum Ö1 Talentestipendium sind abrufbar unter

http://oe1.orf.at/talentestipendium.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

Tel.: +43 1 360 69 – 19121

mailto: claudia.zinkl @ orf.at