KAV-Leitung wurde offiziell bestellt

Kölldorfer-Leitgeb KAV-Generaldirektorin, Wetzlinger stv. KAV-Generaldirektor

Wien (OTS/RK) - Der Magistratsdirektor der Stadt Wien, Erich Hechtner, hat gemeinsam mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky, im Beisein des Younion-Vorsitzenden Christian Meidlinger dem neuen Leitungsgremium des Krankenanstaltenverbundes (KAV) im Wiener Rathaus die offiziellen Bestellungsdekrete überreicht. Mit der Bestellung übernimmt die bisherige KAV-Generaldirektorin-Stellvertreterin, Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, ab sofort die Funktion Generaldirektorin, ihre Stellvertretung wird Herwig Wetzlinger übernehmen. Michael Binder ist, wie bisher, medizinischer Direktor.

Der Wiener KAV ist mit rund 30.000 MitarbeiterInnen die größte Gesundheitseinrichtung Österreichs. Die weitere sukzessive Umsetzung des Wiener Spitalskonzeptes und die Neuorganisation des KAV sind die nächsten Meilensteine, die der Vorstand gemeinsam mit den MitarbeiterInnen umsetzen wird. Priorität liegt neben der Geriatrie und Pflegebetreuung und der Optimierung des medizinischen Standards der Stadt auch auf der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Krankenhauses Nord.

Kurzinfos zum KAV-Vorstand:

Mag.a Evelyn Kölldorfer-Leitgeb hat im KAV langjährige Erfahrung:

Ihr Berufsweg begann im Wilhelminenspital in der allgemeinen Krankenpflegeschule, im Wilhelminenspital setzte sie ihren Berufsweg in unterschiedlichen Managementfunktionen in der Pflege fort. 2007 wurde sie Pflegedirektorin im Kaiser-Franz-Josef-Spital. Evelyn Kölldorfer-Leitgeb hat ein Studium für Gesundheitswissenschaften abgeschlossen und ist Akademische Health Care Managerin (WU Wien). Im Jänner 2015 wechselte sie in die Generaldirektion des KAV als Direktorin für Personal und Organisationsentwicklung. Wesentliche Eckpunkte ihrer dortigen Tätigkeit waren bzw. sind neben den Personal- und Organisationsentwicklungsagenden u.a. das Thema Führungskräfteentwicklung, die Umsetzung der neuen ÄrztInnendienstzeiten, die Umsetzung des Projektes Skill&Grade-Mix zum gezielten Personaleinsatz und die Neuorganisation des KAV.

Seit November 2017 übte Evelyn Kölldorfer-Leitgeb zusätzlich die Funktion der Generaldirektor-Stellvertreterin aus.

DI Herwig Wetzlinger hat durch seine Ausbildungen und seine jahrzehntelange Praxis hervorragende Kenntnisse und Erfahrungen sowohl in großen Infrastrukturprojekten als auch im kaufmännischen Bereich. Nach Tätigkeiten bei den Draukraftwerken, der Verbund AG und der Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft KABEG wurde Wetzlinger 2002 Kaufmännischer Direktor des Klinikums Klagenfurt, verantwortlich für den kaufmännischen und technischen Bereich. 2011 wechselte er als Stellvertretender Direktor des AKH nach Wien, im Dezember 2014 übernahm er schließlich die Direktion des AKH. Seit November 2017 ist Herwig Wetzlinger im Vorstand des Wiener KAV.

Zum KAV gehören folgende „Häuser“:

