ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz bestellt Mag. Christoph Varga zum „ZiB 2“-Redaktionsleiter

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat heute, am Dienstag, dem 25. September, auf Vorschlag von TV-Chefredakteur Matthias Schrom Mag. Christoph Varga mit 1. Oktober 2018 zum Redaktionsleiter der „ZiB 2“ bestellt. Varga folgt auf Wolfgang Wagner, der seit Mai 2018 Sendungsverantwortlicher des „Report“ ist.

Alexander Hofer, Channelmanager von ORF 2: „Mit Christoph Varga übernimmt einer der renommiertesten ORF-Fernsehjournalisten die Leitung der ‚ZiB 2‘. Gemeinsam mit seinem hervorragenden Team wird er einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung von ORF 2 leisten!“

ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom: „Christoph Varga steht für unabhängigen und ausgewogenen Journalismus, darüber hinaus hat er seine Führungskompetenz als Ressortleiter eindrucksvoll bewiesen. Ich freue mich, dass er diese herausfordernde Aufgabe annimmt und den Ausbau einer der wichtigsten Sendungen des ORF leitet.“

Mag. Christoph Varga: „Mit der ‚ZiB 2‘ erwartet mich eine der spannendsten journalistischen Aufgaben des Landes. Ein hervorragendes Team gestaltet Tag für Tag eine der zentralen ORF-Informationssendungen. Ich freue mich ganz besonders darauf, dass wir gemeinsam die ‚ZiB 2‘ künftig auch am Sonntag anbieten können. Es wird eine der ersten Aufgaben sein, dieses neue Format in enger Abstimmung mit ‚IM ZENTRUM‘ auszuarbeiten!“

Christoph Varga, geboren 1969, aufgewachsen in Wien, studierte die Lehrämter Geografie und Wirtschaftskunde sowie Geschichte und Sozialkunde in Wien, außerdem Organisationsentwicklung und Gruppendynamik in Klagenfurt. Seit 1988 ist er beim ORF tätig, zunächst als freier Mitarbeiter bei Radio Wien, später Nachrichtensprecher, danach Redakteur und Chef vom Dienst bei den Radio-Nachrichten und „Journalen“, ab 1999 im Auslandsressort. 2000/2001 berichtete Christoph Varga als Korrespondent aus Berlin. 2002 kehrte er in die Fernseh-Wirtschaftsredaktion zurück und war seit 2007 stellvertretender Ressortleiter. Seit 2009 war Christoph Varga Leiter der Wirtschaftsredaktion.

Varga zeichnet für eine Vielzahl von Studioanalysen zu aktuellen Themen u. a. in den „ZiB“-Sendungen sowie in den Formaten der ORF-2-Daytime verantwortlich. Er ist seit vielen Jahren in der Aus-und Fortbildung von Journalistinnen und Journalisten tätig. Für seine Arbeit wurde Christoph Varga unter anderem mit dem „Horst-Knapp-Preis“ und dem „Axel-Corti-Preis“ ausgezeichnet und er war „Wirtschaftsjournalist des Jahres 2017“.

