POST-STATIONEN BEI HOFER

Pilotprojekt: Neue Kooperation für noch mehr Kundenservice

Wien (OTS) - Die Post baut gemeinsam mit HOFER ihr Serviceangebot aus: Ab Oktober finden Kundinnen und Kunden an 20 HOFER-Standorten, verteilt in ganz Österreich, Post-Stationen, um ihre Sendungen aufgeben und empfangen zu können. „Wird das vorerst als Pilotbetrieb gestartete Projekt gut angenommen, soll das Service österreichweit ausgerollt werden“, so DI Dr. Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post AG, und Dr. Günther Helm, Generaldirektor der HOFER KG, bei der gemeinsamen Inbetriebnahme der ersten Post-Station bei der HOFER-Filiale in der Linzer Straße 455, 1140 Wien.



Neues Service: Pakete bequem senden und empfangen

Die Post-Stationen bei HOFER, die auch als „Wunsch-Abholstationen“ ausgewählt werden können, ermöglichen es den Kundinnen und Kunden, Postangelegenheiten einfach und direkt im Zuge ihrer Einkäufe zu erledigen. Die Umroutung von Sendungen in eine der Stationen ist mittels österreichweiter Paketumleitung ebenso möglich wie die Aufgabe von mit Paketmarken vorfrankierten Sendungen, Retourpaketen an Versandhändler oder Hermes Retouren mit entsprechendem Label. Bei allen 20 HOFER-Pilotstandorten können Sendungen, deren Zustellung nicht möglich war, in den Post-Stationen auch hinterlegt werden.



Die Post hat in den letzten Jahren ihr Service auf der „letzten Meile“ laufend ausgebaut – und auch zukünftig soll es noch mehr in Richtung Individualisierung sowie Kunden- und Serviceorientierung gehen, so Generaldirektor Pölzl: „Wir investieren in unsere Services und forcieren vor allem Innovationen, um das Angebot für unsere Kundinnen und Kunden stetig zu erweitern. So werden wir unter anderem unsere Selbstbedienungslösungen mittelfristig mehr als verdoppeln – die Kooperation mit unserem Partner HOFER ist Teil dieses Projekts.“



HOFER-Kunden den Alltag so einfach wie möglich machen

„Ziel von HOFER ist es immer, den Kundinnen und Kunden das Leben so einfach und bequem wie möglich zu machen. Mit einem einzigen Einkauf bekommen sie bei uns alle Produkte für den täglichen Bedarf. Mit der Post-Kooperation setzen wir einen weiteren Schritt, um unseren Kundinnen und Kunden ihren Alltag zu erleichtern. Ein einziger Stopp bei HOFER – und sie können zusätzlich zu ihrem Einkauf auch ihre Pakete senden und empfangen“, so HOFER-Generaldirektor Helm.



Übersicht der Pilotstandorte:



Wien:

1100 Wien, Oberlaaer Straße 162

1100 Wien, Laxenburgerstraße 137-139

1140 Wien, Linzer Straße 455

1160 Wien, Heigerleinstraße 41

1180 Wien, Gersthofer Straße 2d

1220 Wien, Gotramgasse 7

1200 Wien, Traisengasse 20-22



Niederösterreich:

3400 Klosterneuburg, Hauptstraße 189



Oberösterreich:

4030 Linz, Wiender Straße 435a

4040 Linz, Freistädter Straße 401

4050 Traun, Wiener Bundesstraße 117

4060 Leonding, Richterstraße 5

4642 Sattledt, Kirchdorfer Straße 6



Tirol:

6020 Innsbruck, Langer Weg 26



Vorarlberg:

6850 Dornbirn, Schwefel 43



Steiermark:

8020 Graz, Karlauergürtel 4

8042 Graz, Styriastraße 14



Kärnten:

9010 Klagenfurt, Turmgasse 26

9020 Klagenfurt, St. Veiter Straße 141

9500 Villach, Ackerweg 1





