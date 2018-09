Termin: Pressekonferenz „Startschuss zur gemeinsamen Aufholjagd“

Vorstellung der Zukunftsinitiative Verkehr & Infrastruktur (ZOVI) unter Anwesenheit von Bundesminister Ing. Norbert Hofer und Abg. z. NR Andreas Ottenschläger

Wien (OTS) - In einer europaweit einzigartigen Allianz der wesentlichen Leitunternehmen aus den Bereichen Verkehr und Infrastruktur werden ab sofort gemeinsame Allianzprojekte erarbeitet, um damit den Standort Österreich wieder an die Spitze in Europa zu bringen.

Zu Wort kommen HBM Ing. Norbert Hofer, Abg. z. NR Andreas Ottenschläger, Abg. z. NR Christian Hafenecker sowie die CEOs bzw. Vorstände der folgenden Allianzunternehmen: Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer (APG), Mag. (FH) Paul Blaguss (Blaguss Gruppe), Dr. Erich Forster (WESTbahn), Marcus Grausam (A1), Ing. Wolfgang Hesoun (Siemens Österreich), Mag. Wolfgang Jani (Austrian Airlines), Ing. Werner Knausz (Altstoff Recycling Austria), Robert Machtlinger (FACC), Mag. Andreas Matthä (ÖBB), Prof. Dr. Günther Ofner (Flughafen Wien), Mag. Karin Zipperer (ASFinAG).

Pressekonferenz - Zukunftsinitiative Verkehr & Infrastruktur (ZOVI): „Startschuss zur gemeinsamen Aufholjagd“

Datum: 02.10.2018, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Donauturm Wien

Donauturmstraße / Mispelweg 8, 1220 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Zukunftsoffensive Verkehr & Infrastruktur (ZOVI)

Mag. Christian Eggenreiter

Tel.: +43-1-907-6600-109, eggenreiter @ zovi.at