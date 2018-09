AK Anderl: „Meinungs- und Pressefreiheit Grundpfeiler der Demokratie!“

Wien (OTS) - „Österreichs Journalistinnen und Journalisten leisten wertvolle Arbeit. Sie informieren die Menschen in diesem Land über das aktuelle politische Geschehen – kritisch und unabhängig. Und so soll es auch bleiben“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Und weiter:

„Politikerinnen und Politiker werden vom Volk gewählt. Ihre Aufgabe ist es, sich für die Menschen in diesem Land einzusetzen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein lebenswertes Miteinander ermöglichen. Dazu gehört aber auch, dass sie sich einer konstruktiven Kritik stellen und sich mit der Meinungsvielfalt auseinandersetzen. Denn Meinungs- und Pressefreiheit sind einer der Grundpfeiler einer Demokratie. Wenn diese angegriffen oder eingeschränkt werden, wackelt dieser Grundpfeiler und stellt die Demokratie auf fragile Beine. Dagegen wehre ich mich entschieden! Und es kann ja nicht sein, dass wir in Österreich frei nach Mark Twain leben wollen, der gesagt hat:

„Wir schätzen die Menschen, die frisch und offen ihre Meinung sagen – vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir.“

