8. European Creative Industries Summit (ECIS 2018), 4.10.2018 in Wien

Wien (OTS) - Der 8. European Creative Industries Summit (ECIS 2018) findet am 4. Oktober 2018 in Wien statt. Das Thema: „BEYOND: Cross-Innovation als Treiber für Wachstum im europäischen digitalen Binnenmarkt“ und kreist um Innovation als Herzstück der New European Agenda 2018–2021.

Im Rahmen des Europäische Gipfeltreffens der Kreativwirtschaft 2018 skizzieren u.a.

. Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Österreich,

. Tibor Navracsics, EU-Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und Sport

. Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich

. Christian Ehler, MEP, Co-Vorsitzender der Intergroup Cultural Creative Industries,

ihre Vorstellungen in Hinblick auf Innovationspotential und Innovationspolitik Europas.

Dazu möchten wir Sie sehr gerne einladen.

Das Programm der Veranstaltung finden Sie anbei. Die folgenden Programmpunkte sind medienöffentlich. Wir bitten um Anmeldung unter sabina.bladsky @ wko.at

10:00 Welcome

Gerin Trautenberger | President | Kreativwirtschaft Austria and Board | European Creative Business Network | Austria

Bernd Fesel | Managing Director | European Creative Business Network

10:15 Setting the Policy Agenda Beyond 2021

Harald Mahrer | President | Austrian Federal Economic Chamber | Austria

Margarete Schramböck | Minister | Federal Ministry for Digital and Economic Affairs | Austria

Tibor Navracsics | EU Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport

11:15 Innovating Innovation

Dieter Gorny | Director | european centre for creative economy | Germany

Pier Luigi Sacco | Special Adviser to the EU Commission on Culture Heritage

12:00 Built Environment in the Age of Big Data and Smart Tech

Roger Tan | Director | UNSense founded by UNStudio | Netherlands

https://www.kreativwirtschaft.at/ecis2018/

