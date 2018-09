Immobilienmanager Gerald Ruess verlässt Generali Konzern

Ruess war als Niederlassungsleiter der Generali Real Estate S.p.A. seit fast zwei Jahrzehnten für das Immobilienportfolio in Österreich verantwortlich.

Wien (OTS) - Wien – DI Dr. Gerald Ruess wird die Generali Real Estate S.p.A per 2019 verlassen. Ruess verantwortete seit Jahren erfolgreich die Immobilienanlagen der Generali Österreich in Österreich und CEE und entwickelte den Bestand zu einem ertragsstarken und qualitativ herausragenden Immobilienportfolio.

„Ich möchte keinen Tag bei der Generali missen und bin stolz, so viele Jahre Teil dieses Traditionsunternehmens gewesen zu sein“, kommentiert Ruess. „Jeder Spaziergang durch die Innenstadt zeigt die kontinuierlich entwickelten und neu erworbenen Immobilien der Generali in ausgezeichnetem Zustand. Ich freue mich auf neue Aufgaben in der Immobilienbranche, bei der ich meine Erfahrung unter Beweis stellen darf. Selbstverständlich werde ich der Generali in der Übergangsphase noch gerne beratend zur Verfügung stehen.“

Nach 18 Jahren im Generali Konzern übergibt Gerald Ruess seinen Verantwortungsbereich nun entsprechend der Organisationsstruktur Generali Real Estate S.p.a an Martin Schramm, Head of Generali Real Estate Region Central Northern Europe: „Wir sind Gerald Ruess für die engagierte und sehr erfolgreiche Arbeit der letzten 18 Jahre dankbar und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute. Wir werden sicher in freundschaftlicher Verbindung bleiben, und vielleicht ergibt sich auch eine Zusammenarbeit in neuer Konstellation.“

Gerald Ruess, geboren 1967, verantwortete seit 2001 bei der Generali den Immobilienbereich in Österreich und richtete das Portfolio konsequent auf werthaltige und stabil ertragsstarke Premiumobjekte in Wien aus. Weiters etablierte er im CEE Bereich ein Netzwerk von Immobilientochterunternehmen als Grundstock für die heutige Generali Real Estate CEE.

Ruess engagiert sich seit vielen Jahren in der Stadtbildpflege und ist als gewerberechtlicher Geschäftsführer Mitglied der Bauträgerprüfungskommission, von der Wirtschaftskammer ist er für den Berufstitel Baurat h.c. nominiert.

Mit 29 Milliarden Euro betreutem Immobilienvermögen (Stand Juni 2018) ist die Generali Real Estate einer der weltweit führenden Immobiliendienstleister.

Durch das Management eines einzigartigen Portfolios aus historischen und modernen Immobilien hat Generali Real Estate „Best-in-class“-Kompetenzen in den Bereichen technologische Innovation, Nachhaltigkeit und Stadtentwicklung aufgebaut.

GENERALI ÖSTERREICH

Generali Österreich ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali ist eine unabhängige, italienische Unternehmensgruppe mit einer starken internationalen Präsenz. Sie wurde 1831 gegründet, gehört weltweit zu den führenden Versicherungsgruppen und ist in über 60 Ländern mit einem Prämienaufkommen von mehr als 68 Milliarden Euro im Jahr 2017 vertreten. Mit weltweit fast 71.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 57 Millionen Kunden nimmt die Generali eine führende Position auf den westeuropäischen Märkten ein und gewinnt auch in Zentral- und Osteuropa sowie in Asien zunehmend an Bedeutung. Laut Rangliste der kanadischen Marktforschungsgesellschaft „Corporate Knights“ gehört die Generali Group 2017 zu den nachhaltigsten Unternehmen der Welt.

In Österreich, Zentral- und Osteuropa und Russland ist die Generali Group über das Österreich, CEE & Russland Regional Office (Prag) in zwölf Ländern aktiv und einer der drei größten Versicherer in der Region.

