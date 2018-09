Pink Ladies Night: Casinos Austria spendet für jeden Casino Gast einen Euro an „Pink Ribbon“

Als Partner der Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe zeigen sich die 12 Casinos am 3. Oktober 2018 ganz in Pink.

Wien (OTS) - Im Rahmen der Pink Ladies Night wird am Mittwoch, den 3. Oktober 2018 in allen zwölf österreichischen Casinos die Farbe Pink dominieren, auch wenn beim Roulette natürlich weiterhin auf „rouge et noir“ gesetzt wird. Als Kooperationspartner der Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe setzt Casinos Austria ein Zeichen der Solidarität und spendet für jeden Gast einen Euro an die Pink Ribbon Aktion. Damit zeigt Casinos Austria auf, wie wichtig Krebsvorsorge und Brustkrebs-Früherkennung sind. An den Casino Bars werden darüber hinaus zwei unterschiedliche „Pink Drinks“ angeboten – auch hier geht jeweils ein Euro pro Drink direkt an die Krebshilfe.

Die Gäste erhalten für nur 23 Euro Begrüßungsjetons im Wert von 25 Euro und ein Teilnahmeticket für die Chance, einen Gutschein für Dinner & Casino für zwei Personen zu gewinnen.

Selbstverständlich lässt sich der Casino Besuch auch mit kulinarischen Genüssen in den Cuisino Restaurants verbinden – einem rundum gelungenen Abend im Zeichen der sozialen Verantwortung steht damit nichts mehr im Wege.





Ein Foto zum Download finden Sie unter: http://bit.ly/Pink-Ladies-Night-2018

