TERMIN-AVISO: Spatenstich für neues DHL Paketverteilzentrum im Ennshafen

Wien (OTS) - Beim gemeinsamen Spatenstich mit Landespolitik und wichtigen Stakeholdern wird dieses innovative Standortprojekt offiziell ins Leben gerufen.

Spatenstich für neues DHL Paketverteilzentrum im Ennshafen

Mit dem neuen, hochmodernen Paketverteilzentrum, welches im Ennshafen entstehen wird, möchte DHL Paket Austria der gesteigerten Nachfrage am österreichischen Paketmarkt gerecht werden und sogleich eine verbesserte regionale Versorgung in Oberösterreich gewährleisten. Beim gemeinsamen Spatenstich mit einem hochkarätigen Vertreter der Landespolitik und weiteren wichtigen Stakeholdern wird dieses innovative Standortprojekt offiziell ins Leben gerufen.



TEILNEHMER:

Michael STRUGL, Landeshauptmann Stv. OÖ

Franz Stefan KARLINGER, Bürgermeister Enns

Stefan AULMANN, Head of Operations, DHL Paket Austria

Werner AUER, Geschäftsführer Ennshafen

Alois MEIR, Realbüro Meir

Alexander GROSSEGGER, GU HAT Bau



ABLAUF:



• 17:30 – 17:40 Empfang

• 17:40 – 17:50 Begrüßungsworte der politischen Stakeholder

• 17:50 – 18:00 Fragen Journalisten & Fotos



Mit Bitte um verbindliche Akkreditierung und Information, ob Sie von einem Fotografen / Kamerateam begleitet werden an: julia.thier @ dhl.com bis Montag, 1. Oktober 2018, 12 Uhr.



Datum: 02.10.2018, 17:30 - 19:30 Uhr

Ort: Ennshafen

Mainstraße Nord, 4470 Enns, Österreich

Url: http://dhlpaket.at

Rückfragen & Kontakt:

Julia Thier

DHL Paket (Austria) GmbH

Tel.: +43 1 605 11-8052

Fax: +43 1 605 11-8099

Mobile: +43 664 824 98 57

julia.thier @ dhl.com

www.dhlpaket.at