Yard Force® AMIRO City-Rasenmäher für eine bequeme Gartenpflege und einen verbesserten Lifestyle kommt diesen Herbst auf den Markt

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Gärten sind ein fester Bestandteil unseres modernen Lebensstils. Sie werden zur Erholung und für das Zusammensein mit Familie und Freunden genutzt und nehmen einen besonderen Stellenwert ein. Gepflegte Gärten mit perfekten Rasenflächen und sorgfältig gepflegte Blumenbeete sind stets Zentrum der Bewunderung.

Diesen Herbst kommt der Yard Force® AMIRO City-Rasenmäher auf den Markt, der speziell für die Nutzung in Gärten in Städten und Vororten entworfen wurde. Der AMIRO Mähroboter verfügt über zahlreiche Funktionen und ist zu einem erschwinglichen Preis erhältlich. Installieren Sie ihn einfach in Ihrem Garten und genießen Sie Ihre Freizeit. Machen Sie sich das Leben einfacher und kümmern Sie sich um die Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind.

Moderne Gärten

Das Leben in der Stadt, wo Platz Mangelware ist, ist schnelllebig geworden.

Neuesten Forschungsberichten für Europa zufolge sind über 70 % der Gärten in Deutschland kleiner als 400 Quadratmeter, und im Vereinigten Königreich haben über 90 % der neu gebauten Häuser Gärten von weniger als 400 Quadratmetern. Das Aussehen und der Wohlfühlfaktor des Gartens sind dennoch von essenzieller Bedeutung. Der Rasen muss jederzeit makellos aussehen, ein potenzielles Problem, wenn die Zeit für die Pflege fehlt. Darum ist es wichtig, das richtige Hilfsmittel zu finden, um sich das Leben leichter zu machen.

Walk-Behind-Rasenmäher sind eine Option. Benzin- oder Elektrorasenmäher mit ca. 32 cm Schnittbreite und Selbstfahrfunktion ermöglichen das Rasenmähen in kurzer Zeit.

Das Rasenmähen auf traditionelle Art kann Spaß machen, aber auch mühsam sein. Das laute Geräusch des Rasenmähers kann auch die Nachbarn stören, insbesondere in der Früh am Wochenende.

Der Yard Force® AMIRO City-Rasenmäher verbessert den Lebensstil

Die Yard Force® AMIRO City-Rasenmäher-Serie hat eine Schnittbreite von 16 cm, eine 20 V/2,0 Ah-Batterie und eine kontinuierliche Laufzeit von 60 Minuten und ist für Hänge mit einer Neigung von bis zu 30 % geeignet. Sie ermöglicht leises Mähen bei Tag und Nacht und ist eine perfekte Lösung für kleinere Gärten.

Die Yard Force® AMIRO Mähroboter-Serie bietet die äußerst fortschrittliche Active Safety-Technologie. Der Kollisionssensor und der Hebesensor als ausfallsichere Funktionen bieten außerdem passive Sicherheit.

