Blended Learning der Volksbank Akademie ausgezeichnet

Innovatives Ausbildungskonzept aus Österreich holt Gold bei europäischem Coaching-Award

Das Erfolgsgeheimnis der Volksbank Akademie liegt darin, immer einen digitalen Schritt voraus zu sein. Somit leisten wir in Österreich in der Bankausbildung Pionierarbeit.“ Dr. Barbara Czak-Pobeheim, Volksbank Akademie

Wien (OTS) - Erfolg für Österreich beim Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching in Köln: Das innovative Blended-Learning-Format „Train the Trainer“ der Volksbank Akademie, der Ausbildungseinrichtung der österreichischen Volksbanken, wurde mit der Goldenen Eule für besonders erfolgreich durchgeführte, praxisbewährte und innovative Trainings-, Coaching-, und Beratungsprojekte prämiert.

Geschäftsführerin Barbara Czak-Pobeheim bei der Preisverleihung: „Das Erfolgsgeheimnis der Volksbank Akademie liegt darin, immer einen digitalen Schritt voraus zu sein. Somit leisten wir in Österreich in der Bankausbildung Pionierarbeit.“ Trainerin Sabine Prohaska, die das Format gemeinsam mit der Volksbank Akademie betreut, ergänzte: „Die Volksbank Akademie setzt bereits seit 2016 auf das Blended-Learning-Format und war damit sehr früh am Puls der Zeit.“

Unter den ersten Gratulanten war Gerald Fleischmann, Generaldirektor der Volksbank Wien: „Ich bin stolz auf die Volksbank Akademie – die ausgezeichnete Arbeit des Teams sowie die innovativen Lernmethoden wurden nun auch international honoriert.“

