Gesellschaft für Unfallchirurgie: Traumanetzwerke retten Leben

1. Oktober, 10 Uhr: Pressegespräch anlässlich der Jahrestagung der ÖGU

Österreichische Gesellschaft für Unfallchirurgie: Traumanetzwerke

retten Leben



Von 4. bis 6. Oktober findet in Salzburg die Jahrestagung der

Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie (ÖGU) statt, die

dem Thema Unterarm und Hand gewidmet ist. Gleichzeitig beschäftigt

sich die ÖGU mit einem zentralen gesundheitspolitischen Thema: den

Traumanetzwerken. Diese sollen eine Unfallversorgung sicherstellen,

die sich nicht an Landesgrenzen oder Trägerstrukturen orientiert,

sondern an regionalen Bedürfnissen und medizinischen Parametern.



Die ÖGU hat Vorschläge für eine neue Landkarte der Traumaversorgung

für Österreich erarbeitet und stellt diese im Rahmen eines

Pressegesprächs vor. Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass die

Etablierung solcher Netzwerke die Versorgung von Patientinnen und

Patienten nach Unfällen deutlich verbessert – und damit Leben

rettet.



Ihre Gesprächspartner sind:



• Prim. Prof. Dr. Christian Fialka, Präsident der ÖGU und

Ärztlicher Leiter des Traumazentrum Wien

• Prof. Dr. Steffen Ruchholtz, Vorsitzender des Ausschusses

Traumanetzwerk der Deutschen Gesellschaft für

Unfallchirurgie und Leiter des Zentrums für Orthopädie und

Unfallchirurgie am Universitätsklinikum Marburg

• Prim. Dr. Karin Gstaltner, Prä-Präsidentin der ÖGU und

Ärztliche Leiterin des AUVA-Rehabilitationszentrums Weißer

Hof



Datum: 1.10.2018, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Café Landtmann Löwelzimmer

Universitätsring 4, 1010 Wien



