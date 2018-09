100 Fachleute für Kinder, Jugendliche und Familien im Mostviertel

Erfolgreiches 1. Symposium des Kinder- und Jugendnetzwerks Mostviertel

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Kinder- und Jugendnetzwerk Mostviertel veranstaltete am 22. September im Schlosshotel Zeillern sein 1. Symposium für die Region. Rund 100 Experten aus den Bereichen Kinder-und Jugendhilfe, Pädagogik, Psychotherapie, Psychologie, Sozialarbeit, Medizin und Therapeuten verschiedener Fachrichtungen nahmen teil. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Landesrat Martin Eichtinger, Johann Seper, Bereichssprecher der NÖ Bezirkshauptleute für Kinder- und Jugendhilfe und Landesschulinspektorin Maria Handl-Stelzhammer bedankten sich für das Engagement im Kinder- und Jugendnetzwerk Mostviertel.

„Herzlichen Dank an die Gründerinnen sowie an alle Gesundheitsexpertinnen und -experten im Kinder- und Jugendnetzwerk Mostviertel. Das ausgezeichnete Betreuungsnetz sichert, dass Kinder und deren Familien die notwendigen Hilfen in höchster Qualität erhalten“, betonte NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Martin Eichtinger.

Ebenso würdigte Frau Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig „die erfolgreiche Aufbauarbeit des Netzwerkes, das dazu beiträgt, dass Kinder und Jugendliche zügiger die passenden Hilfen erhalten“.

„Mit regelmäßigen Treffen in der Region wollen wir nachhaltig wirksame Netzwerkarbeit schaffen. Die Arbeit jeder und jedes Einzelnen ist wichtig“, erklärten Evita Diel, Elisabeth Grissenberger und Susanne Tschiesner, die Gründerinnen des Kinder- und Jugendnetzwerkes Mostviertel.

Das Symposium fand unter dem Titel „Der Friederich, der Friederich, das ist ein arger Wüterich.“ statt. Es wurde aufgezeigt wie wichtig es ist, im Netzwerk bei Aggression und Gewalt von Kindern und Jugendlichen diagnostisch und therapeutisch zusammenzuarbeiten und das soziale Umfeld der Betroffenen mit einzubeziehen. Außerdem wurde die Vielfältigkeit möglicher Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten dargelegt, um in der Folge therapeutisch zielgenau ansetzen zu können. Die Kooperation der Fachkräfte und deren Vernetzung für die Kinder und Jugendlichen im Mostviertel wurden gestärkt.

Im Kinder- und Jugendnetzwerk Mostviertel sind zahlreiche Organisationen und Expertinnen und Experten involviert. Auf Grund der Vernetzung der Angebote erhalten Kinder, Jugendliche und deren Familien leichter rasche Hilfe und Entlastung bei körperlichen, psychischen und sozialen Problemen sowie sonstigen Entwicklungsauffälligkeiten.

Weitere Informationen: www.kijunemo.at

