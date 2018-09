AK Brüssel: Mit neuer Kraft gegen mächtige Unternehmenslobbys

Petra Völkerer neue Leiterin des Büros der Bundesarbeitskammer in Brüssel

Wien (OTS) - „In Europa muss es eine Trendumkehr geben, die EU muss sozialer werden. Die Rechte der Beschäftigten und der Umwelt müssen wieder mehr in den Fokus gerückt werden“, sagt Petra Völkerer, seit 1. September neue Leiterin des Büros der Bundesarbeitskammer in Brüssel. Und weiter: „Ich werde mich gemeinsam mit meinem Team und dem ÖGB, mit dem es hier in Brüssel eine Bürokooperation gibt, dafür einsetzen, dass die Anliegen der Menschen gehört und nicht von den Stimmen der mächtigen Unternehmenslobbys in Brüssel übertönt werden.

In diesem Zusammenhang weist die studierte Ökonomin auf eine Veranstaltung hin, die das Brüsseler Büro der AK gemeinsam mit dem Europabüro des ÖGB und der Allianz für Lobby-Transparenz und ethische Regeln (ALTER-EU) heute durchführt. Präsentiert wird eine neue Publikation, die anhand einer Reihe von Beispielen den starken Einfluss der bestens vernetzten Unternehmen und ihrer Lobbys auf die verantwortlichen Entscheidungsträger zeigt. „Wobei es dieses Problem nicht nur auf EU-Ebene gibt. Quer durch Europa ist der Einfluss von Konzernen auf Regierungs-Entscheidungen im Steigen begriffen“, sagt Völkerer. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion diskutieren etwa Politikwissenschaftlerin Susan George, Autorin von „Shadow Sovereigns: How Global Corporations are Seizing Power“ und EU-Parlamentarierin Ana Gomes.

Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Die Veranstaltung findet heute um 18.30 Uhr in der Ständigen Vertretung Österreichs in der EU, Avenue de Cortenbergh 30, 1040 Brüssel, statt.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

ChefIn vom Dienst

+43 1 50165 12565

presse @ akwien.at

https://wien.arbeiterkammer.at