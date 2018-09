Aviso: PK "Tag des schutzlosen Denkmals" am Mittwoch, 26.9., 10 Uhr

Die im Vorjahr gegründete Aktionsgruppe "Bauten in Not" lädt anlässlich "Tag des Denkmals" (30.9.) zur 2. Pressekonferenz

Wien (OTS) - Am 20. September 2017 rief die Aktionsgruppe „Bauten in Not“ erstmals den „Tag des (schutzlosen) Denkmals“ aus, um auf das fehlende Bewusstsein für das baukulturelle Erbe Österreichs – vor allem aus der Nachkriegszeit, aber auch anderer Epochen - und dessen Erhaltung hinzuweisen. Aus jedem Bundesland wurde auf gefährdeten Bestand aufmerksam gemacht. Nach einem Jahr zieht die Aktionsgruppe nun Bilanz und weist auf akute Anlassfälle, zu beklagende Opfer fehlender Baukultur, aber auch positive Beispiele im Umgang mit alter Bausubstanz hin. Die Aktionsgruppe „Bauten in Not“ plädiert vehement dafür, die Stellung und das Budget des Bundesdenkmalamts zu stärken. Seinem gesetzlichen Auftrag, Anwalt des baukulturellen Erbes zu sein, stehen derzeit fehlende Ressourcen und auch Mängel in der Gesetzeslage entgegen, die in der Pressekonferenz dargestellt werden.



GESPRÄCHSPARTNER: Dr. Norbert MAYR (Kunsthistoriker, Architekturpublizist) +++ Dr. Judith EIBLMAYR (Architektin, Publizistin) +++ Mag.arch. Andreas VASS (Hubmann Vass - Architekten, Senior Lecturer, Stv. Vorstandsvorsitzender der ÖGFA - Österreichische Gesellschaft für Architektur) +++ Markus LANDERER (1. Vorstand Initiative Denkmalschutz)

PK: "Tag des (schutzlosen) Denkmals"

Datum: 26.09.2018, 10:00 - 10:45 Uhr

Ort: Café Prückel, kleines Spielzimmer

Wien, Österreich

