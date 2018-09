5.400 bei AK-Berufsinfomesse „Zukunft | Arbeit | Leben“

AK-Präsident Wieser: „Wir unterstützen Eltern und Jugendliche bei der Berufs- und Schulwahl.“ / Über 70 Aussteller, davon mehr als 30 Schulen und rund 20 Betriebe im VAZ St. Pölten

St. Pölten (OTS) - Berufe ausprobieren und Einblicke in die Arbeitswelt gewinnen - das konnten heute rund 1.800 Jugendliche und ihre Eltern im VAZ St. Pölten beim öffentlichen Infotag der großen AK-Berufsinfomesse „Zukunft | Arbeit | Leben". Weitere rund 3.600 SchülerInnen aus 156 niederösterreichischen Schulklassen von 75 Schulen kamen zwischen 18. und 21. September zu den Messtagen für Schulklassen. „Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften steigt. Bei über 200 Lehrberufen ist der Informationsbedarf bei Jugendlichen und Eltern besonders groß. Mit unserer Messe bringen wir ihnen die Vielfalt an Berufen und schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten näher und helfen dabei, dass die persönlichen Stärken und Talente der Kinder und Jugendlichen zu den richtigen Ausbildungen führen“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Bei der Messe in St. Pölten waren mehr als 70 Aussteller vertreten: Über 30 Schulen und rund 20 Unternehmen aus der Region sowie Gewerkschaftsjugend, Fachgewerkschaften, Institutionen wie das AMS NÖ, die AUVA, das bfi NÖ, die NÖGKK und das Bundesheer. So konnten die Jugendlichen bei den Messeständen mit verschiedenen Materialien arbeiten, Werkzeuge, Geräte und Maschinen ausprobieren und einen Einblick in verschiedenste Berufe gewinnen. Daneben bekamen die Jugendlichen auch Tipps für ihre Gesundheit und Freizeitgestaltung und erfuhren, worauf sie als VerbraucherInnen aufpassen müssen.

Zwtl.: Terminhinweis: „Zukunft | Arbeit | Leben" in Bad Vöslau

21.11.2018 bis 23.11.2018: Messetage für angemeldete Schulklassen

24.11.2018: Öffentlicher Infotag für Eltern und Schülerinnen

Ort: Thermenhalle Bad Vöslau, Geymüllerstraße 6, 2540 Bad Vöslau



