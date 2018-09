Verdacht des Mordes - Nachtrag

Wien (OTS) - Datum: 21.09.2018

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Adresse: 15., Grimmgasse

Wie bereits berichtet kam es zu einem Gewaltverbrechen in einer Wohnung in der Grimmgasse. Ein 29-jähriger Serbe steht in Verdacht seinen 51-jährigen Vater erstochen zu haben. Familienangehörige alarmierten gegen 17:00 Uhr die Einsatzkräfte der Wiener Polizei. Die Beamten fanden das Opfer mit Stich- und Schnittverletzungen im Halsbereich vor.

Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige gegen 17:20 Uhr im Bereich des nahegelegenen Dadlerparks widerstandslos festgenommen werden. Die Beamten konnten an der Kleidung des Serben Blutspuren wahrnehmen.

Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien haben in weiterer Folge die Ermittlungen übernommen. Die Beamten konnten am Tatort die vermeintliche Tatwaffe, ein Messer, sicherstellen. In der Vernehmung zeigte sich der 29-Jährige geständig seinen Vater getötet zu haben. Laut Angaben von Familienangehörigen und des Tatverdächtigen selbst dürfte das Motiv mit einer psychischen Erkrankung im Zusammenhang stehen.

Die Familienangehörigen wurden vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut.

