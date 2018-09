Präsident Emmanuel Macron und Premierministerin Erna Solberg schließen sich Bill und Melinda Gates bei den Goalkeepers Events in New York City an

Seattle (ots/PRNewswire) - Der französische Präsident Emmanuel Macron wird mit Bill und Melinda Gates, Co-Vorsitzende der Bill & Melinda Gates Foundation, beim Goalkeepers Event am 26. September in New York City zusammentreffen. In ihrem zweiten Jahr wird man bei der Veranstaltung den beispiellosen Fortschritt beleuchten, der seit 1990 im Hinblick auf die Verringerung der extremen Armut erreicht wurde, und zeigen, was alles möglich ist, wenn die Welt in Gesundheit und Bildung ihrer wachsenden jugendlichen Bevölkerung investiert, insbesondere in Afrika.

Weitere Teilnehmer sind u. a. Amina J. Mohammed, Graça Machel, David Miliband, Loyiso Madinga und Kailash Satyarthi;

Die zweite jährliche Goalkeepers-Veranstaltung stellt die Stärke der Jugend zur Unterstützung des globalen Fortschritts in den Fokus

Die norwegische Premierministerin Erna Solberg wird an den Goalkeepers Global Goals Awards am 25. September teilnehmen, gemeinsam mit Amina J. Mohammed, stellvertretende Generalsekretärin der Vereinten Nationen, Henrietta H. Fore, geschäftsführende Direktorin von UNICEF, und Ed Sheeran, britischer Sänger und Songschreiber. In Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates Foundation und UNICEF werden die Awards herausragende jugendorientierte Arbeit auf der ganzen Welt würdigen, die direkt mit den 17 Nachhaltigkeitszielen verbunden ist.

Bill und Melinda Gates werden ebenfalls aufstrebende und etablierte Führungskräfte, Aktivisten und Künstler begrüßen, darunter:

David Miliband, Präsident und CEO des International Rescue Committee

Kailash Satyarthi, Friedensnobelpreisträger und Aktivist für Kinderrechte

Graça Machel, internationale Verfechterin von Frauen- und Kinderrechten und Mitgründerin des Graça Machel Trust

Loyiso Madinga, Stand-up Comedian und Afrika-Korrespondent bei "The Daily Show with Trevor Noah"

Weitere Teilnehmer sind:

Karim Bougma, Berater für Ernährung für die öffentliche Gesundheit, Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Mona Chalabi, Datenjournalistin und Illustratorin

Fatoumata Diawara, malische Sängerin-Songschreiberin

Jaha Dukureh, gambische Frauenrechtlerin und Aktivistin und Gründerin von Safe Hands for Girls

Edna Adan Ismail, Gründerin und Direktorin des Edna Adan Hospital and University

Maria Elena Jefferds, Internationales Präventions- und Kontrollprogramm für Mikronährstoff-Mangelernährung, Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Andrew Nalani, Fürsprecher für Bildungsreform, Uganda

Eddie Ndopu, preisgekrönter südafrikanischer Aktivist und Menschenrechtler

William Wu, Ingenieur beim Africa Soil Information Service

Zu den auftretenden Künstlern zählen u. a. die weltweit bekannte Vokalgruppe Naturally 7 und die Schauspielerin und Sängerin Nicolette Robinson. Madinga wird die Goalkeepers Global Goals Awards präsentieren. Beim Goalkeepers Event werden Nancy Kacungira, mit Preisen ausgezeichnete BBC-Moderatorin, und Savannah Sellers, Moderatorin von NBC News, als Gastgeberinnen fungieren.

Bereits früher angekündigte Teilnehmer sind David Sengeh, Innovationsleiter für die Regierung von Sierra Leone; Trisha Shetty, Anwältin, soziale Aktivistin und Gründerin von SheSays; King Kaka, kenianischer Musiker und Aktivist; Richard Curtis, Autor, Aktivist und Mitgründer von Project Everyone; Stephen Fry, Schauspieler, Autor und Moderator; und der Brooklyn Youth Chorus.

Die Goalkeepers-Kampagne startete mit der Veröffentlichung von "We the Goalkeepers", einem Kurzfilm basierend auf dem Originalstück von Poetry-Slam-Künstlerin und Jugendaktivistin Aranya Johar, die ebenfalls am Goalkeepers Event teilnimmt. Der Film wurde vom preisgekrönten Regisseur Joyeeta Patpatia inszeniert und er stellt die jungen "Goalkeepers" in den Mittelpunkt, die sich auf der ganzen Welt zur Förderung der Nachhaltigkeitsziele einsetzen.

Goalkeepers ist eine mehrjährige Kampagne, um die Fortschritte im Hinblick auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Nachhaltigkeitsziele; engl.: Global Goals) der Vereinten Nationen zu beschleunigen. In diesem Jahr wird sich Goalkeepers auf das Wachstum der jugendlichen Bevölkerung konzentrieren und wie es den zukünftigen Fortschritt in der Welt beeinflussen wird. Die Redner werden zeigen, wie Investitionen in das "Humankapital", d. h. in die Gesundheit und Bildung von jungen Menschen, Leistungsstärke und Innovationen ermöglichen, die Armut verringern und Wohlstand erzeugen.

Goalkeepers bringt eine neue Generation von Aktivisten und führenden Köpfen aus aller Welt zusammen, um innovative Lösungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele zu diskutieren. Mithilfe überzeugender Geschichten, Daten und Partnerschaften soll Goalkeepers die erreichten Fortschritte in den Fokus stellen und von den Regierungen Rechenschaft verlangen.

Am 18. September haben Bill und Melinda Gates ihren Goalkeepers 2018 Data Report veröffentlicht. In diesem Report, ebenfalls bereits im zweiten Jahr publiziert, werden die vielversprechenden Konzepte im Gesundheitswesen und in der Bildung untersucht und Wege aufgezeigt, wie junge Menschen zum Wandel auf dem afrikanischen Kontinent beitragen können. Dem Report zufolge könnten Investitionen in das Humankapital in Subsahara-Afrika das BIP in der Region um mehr als 90 Prozent bis 2050 ansteigen lassen.

Goalkeepers 2018 kann man per Livestream über den Facebook-Kanal der Bill & Melinda Gates Foundation miterleben: www.facebook.com/gatesfoundation. Maps Maponyane, Gründer von bursarynetwork.com, werden den Livestream präsentieren.

Besuchen Sie https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers für weitere Informationen. Die Website wird ab sofort bis zur Veranstaltung regelmäßig aktualisiert.

Hinweise für Redakteure

Medienanfragen sollten an folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: media @ gatesfoundation.org.

Informationen zur Bill & Melinda Gates Foundation

Geleitet von der Überzeugung, dass jedes Leben gleichwertig ist, setzt sich die Bill & Melinda Gates Foundation mit ihrer Arbeit dafür ein, allen Menschen ein gesundes und produktives Leben zu ermöglichen. In Entwicklungsländern konzentriert sich die Stiftung auf die Verbesserung der Gesundheit der Menschen und darauf, ihnen eine Chance zu geben, sich aus Hunger und extremer Armut zu befreien. In den Vereinigten Staaten setzt sich die Stiftung dafür ein, dass alle Menschen - insbesondere diejenigen mit den geringsten Mitteln - Zugang zu den notwendigen Möglichkeiten und Chancen erhalten, um in der Schule und im Leben erfolgreich zu sein. Die Stiftung mit Hauptsitz in Seattle, Washington, wird von CEO Sue Desmond-Hellmann und dem Mitvorsitzenden William H. Gates Sr. geführt und untersteht der Leitung von Bill und Melinda Gates und Warren Buffett.

Informationen zu Goalkeepers

Goalkeepers ist die Kampagne der Stiftung, um den Fortschritt in Richtung auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung (bzw. Nachhaltigkeitsziele/Global Goals) zu beschleunigen. Durch den Austausch der Geschichten und Daten hinter diesen Nachhaltigkeitszielen bei Veranstaltungen und durch einen jährlichen Report hoffen wir, eine neue Generation von Führungspersönlichkeiten - sogenannte Goalkeepers - inspirieren zu können, die das Bewusstsein für den Fortschritt erhöhen, Rechenschaft von ihren politischen Anführern fordern und die Maßnahmen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele voranbringen.

Informationen zu den globalen Nachhaltigkeitszielen

Am 25. September 2015 haben sich 193 Staats- und Regierungschefs am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York zur Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (bzw. Nachhaltigkeitsziele/Global Goals) verpflichtet. Es handelt sich dabei um eine Reihe ehrgeiziger Ziele und Vorgaben, mit denen bis zum Jahr 2030 drei außerordentliche Dinge erreicht werden sollen: Beendigung der Armut, Verringerung der Ungleichheit und Ungerechtigkeit und Aufhalten des Klimawandels.

Project Everyone, Mitgründer von Goalkeepers, wurde vom Autor, Filmemacher und SDG-Unterstützer Richard Curtis ins Leben gerufen, um einen Beitrag zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele zu leisten, indem eine stärkere Wahrnehmung der Ziele gefördert wird, führende globale Akteure in die Verantwortung genommen und gezielte Maßnahmen vorangetrieben werden. Mehr erfahren Sie unter www.project-everyone.org.