AVISO – Samstag, 22.09., 10.30 Uhr: Pressestatement von Christian Kern nach SPÖ-Parteipräsidium

Wien (OTS) - Am Samstag, den 22. September 2018, tagt um 09:00 Uhr das SPÖ-Parteipräsidium. Im Anschluss an die Sitzung hält SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern um 10:30 Uhr ein Pressestatement in der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle. ****



Zeit: Samstag, 22.09.2018, 10:30 Uhr

Ort: SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal 2. Stock, Löwelstraße 18, 1010 Wien



Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) mr

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493