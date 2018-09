TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Wien (OTS) - TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission





Samstag, 22/09/2018

- Wien: EU-Bildungskommissar Navracsics bei der offiziellen Eröffnung der Europäischen Woche des Sports

Link





Sonntag, 23/09/2018

- Wien: Informelles Treffen der EU-Landwirtschaftsminister

Link





Montag, 24/09/2018 - Freitag, 28/09/2018

- New York: 73. Tagung der UNO-Generalversammlung, mit Teilnahme von Kommissionspräsident Juncker und einer hochrangigen Delegation der EU

Einzelne Termine bitte der Pressemitteilung entnehmen.

- New York: Kommissionspräsident Juncker trifft den Vorsitzenden des Afrikanischen Union Kagame

- New York: Kommissionspräsident Juncker bei einem Empfang des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump





Dienstag, 25/09/2018

- Wien: EU-Bürgerdialog mit Mariya Gabriel, EU Kommissarin für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft

Zeit: 10.00–11.30 Uhr

Ort: Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Link

- Wien: Justiz- und Verbraucherkommissarin Jourová hält Keynote-Rede beim Forum für Grundrechte

Zeit: 09.30 Uhr

Weitere Informationen zum Fundamental Rights Forum



- Wien: Österreichischer Konsumentendialog mit Justiz- und Verbraucherkommissarin Jourová

Zeit: 13.30 Uhr bis 17:30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, Wien

Weitere Informationen

Anmeldung: comm-rep-vie-hausdereu @ ec.europa.eu

- New York: EU-Handelskommissarin Malmström trifft US Handels-Beauftragen Lighthizer im Rahmen der EU-US-Handelsgespräche

Mittwoch 26/09/2018

- Wien: Pinocchio und die Sprachenvielfalt Europas

16-17.30 Uhr: Nachmittagsprogramm für Kinder und Jugendliche (Sprach- und Bastelaktivitäten rund um Pinocchio)

19.00 Uhr: Abendveranstaltung für Erwachsene

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, Wien

Link

Freitag, 28/09/2018

- Wien: International Round Table: Human Trafficking in the Digital Age

Veranstaltung in Englischer Sprache

Zeit: 10.00 – 16.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, Wien

For information and registration please contact: helga.konrad @ graz26.at

Link

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko

Pressesprecher

++43 6767 90 80 45

Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu