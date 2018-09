Peter Sun von Inspur nimmt am Davoser Sommerforum 2018 teil.

Tianjin, China (ots/PRNewswire) - Vom 18. bis 20. September fand das Davoser Sommerforum 2018 in Tianjin statt. Als eine der führenden Persönlichkeiten der IT-Branche in China nahm Peter Sun, Vorsitzender und CEO der Inspur Group, am Davoser Sommerforum 2018 teil. Auf dem Forum teilte Peter Sun seine Ideen zu einer Reihe von aktuellen Themen wie der Gestaltung innovativer Gesellschaften in der Vierten Industriellen Revolution und dem Aufbau der Städte von morgen in China mit mehr als 2.000 Führungskräften und hochrangigen Vertretern aus über 100 Ländern und Regionen.

Mit der Entwicklung der intelligenten Technologien werden Smart Cities zu einem unwiderstehlichen Trend, und während dieses Prozesses sind Informationssicherheit und Datenschutz die wichtigsten Fragen, die dringend gelöst werden müssen. Weiterhin glaubt er, dass es nur die Smart City-Betreiber sein werden, die eine integrative und nachhaltige Stadtentwicklung sicherstellen können, während sich die Stadtverwaltungen der Stadt ständig ändern, und dass eine konstante und nachhaltige Entwicklung für Smart Cities unverzichtbar ist.

Herr Sun teilte mit allen sein visionäres Szenario für die zukünftige Stadt, in der die Regierung in der Lage sein wird, durch wissenschaftliche Entscheidungen präziser und effizienter zu regieren und zu agieren, und in der Organisationen und Einzelpersonen verschiedene öffentliche Dienste mit nur einem Klick durch ihre intelligenten Geräte nutzen können. Darüber hinaus mache die sich ständig verändernde Natur intelligenter Technologien jeden zu einem Schlüsselknotenpunkt in intelligenten Städten, sagte Peter Sun. In einer solchen Stadtentwicklung erzeugt jeder Mensch Daten und profitiert gleichzeitig von ihnen. Wie die Regierungen können sich auch die Bürger am Städtebau und an der Regierungsführung beteiligen und als "Nerveneinheiten" ihrer Städte fungieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.inspur.com/

Rückfragen & Kontakt:

Dawn Liu

+86-531-85106285