Makeblock entwickelt zusammen mit Neuron kreatives Kit zum Lernen der Programmiersprache Swift von Apple

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Makeblock, der weltweit führende Anbieter von STEAM-Lernlösungen, gibt bekannt, dass sein Neuron Explorer Kit in Apple Swift Playgrounds integriert wird, damit Studenten im Zeitalter der Technologie ihre Kreativität ausleben können. Swift Playgrounds ist eine revolutionäre App für iPad, mit der man die Programmiersprache Swift interaktiv und mit Spaß lernen kann. In Kombination mit dem Neuron Explorer Kit von Makeblock dient es als perfektes Anfängertool für Studenten ohne Codierungserfahrung.

Neuron Explorer Kit jetzt unter Apple.com und in den Apple Stores erhältlich

Makeblock hat ein immersives 4-stufiges Lernprogramm namens Neuron Playgrounds entwickelt, um die Swift-Codierung mit dem Neuron Explorer einfach und spaßig zu gestalten. Studenten können mit dem Neuron Explorer Kit lernen, wie sich Konzepte in den Bereichen Coding und Engineering im Rahmen von praxisrelevanten Projekten in der physischen Welt entfalten. Das Neuron Explorer Kit wurde exklusiv für Apple entwickelt und ist unter Apple.com sowie in ausgewählten Apple Stores auf der ganzen Welt erhältlich. Es umfasst vier ergänzende Kästchen, damit die Benutzer Kreationen aus präzisen lasergeschnittenen Kartons aufbauen können. Die Benutzer können die Kreationen mit den 12 programmierbaren Neuron-Blöcken und der Swift-Codierung zum Leben erwecken. Darin enthalten sind der Explorer Car, Piano, Ukulele und ein LED Sword. Über 30 Lektionen, in deren Rahmen physische Bautechniken durch flussbasiertes Programmierungen von Neuron mit digitalem Lernen kombiniert werden, sin nun in Swift Playgrounds von Apple für iPad erhältlich.

Sobald der Neuron Explorer mit Swift Playgrounds über Bluetooth verbunden ist, haben die Benutzer Zugang zu spannenden Erlebnissen auf dem Bildschirm. Die Codierung einer Bewegung für den Explorer sorgt dafür, dass die Motoren auf dem iPad-Bildschirm sowie im echten Leben aufheulen, sobald das Programm läuft. Es ermöglicht den Benutzern nicht nur ein unbegrenztes Codierungserlebnis, sondern dient ebenfalls als visueller Ausdruck davon, was der Swift-Code tun sollte und wie Neuron mit dem eigenen Code des Benutzers gesteuert werden kann.

"Seit dem ersten Tag hat sich Makeblock dafür engagiert, den Menschen dabei zu helfen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen und Kreativität als Lebensform zu fördern. Wir von Makeblock glauben, dass unsere Zukunft nicht nur auf Technologie, sondern auch auf Kreativität basieren wird", erklärte Jasen Wang, Gründer und CEO von Makeblock. "Makeblock Neuron wurde konzipiert, um das kreative Potenzial von Studenten freizusetzen und diesen beizubringen, wie sie mittels Technologie Probleme lösen können. Folglich ist Swift Playgrounds der ideale Ort für Makeblock, um Kreativität zu fördern und gleichzeitig mehr Studenten dazu zu ermutigen, Problemlöser zu werden."

Makeblock Neuron hat acht internationale Preise/Auszeichnungen erhalten: Edison Gold Award, IDEA Gold Award, 2018 CES Design Award, Finland Kokoa Education Standard Certification, German iF Product Design Award, German Red Dot Award, Japan's Good Design Award und Korea's K-Design Award.

Beginnen Sie Ihre kreative Reise mit dem Neuron Explorer Kit, indem Sie Swift Playgrounds im Apple App Store herunterladen und sich bei Neuron Playgrounds anmelden. Oder laden Sie die Neuron App herunter, um das Internet der Dinge auf der flussbasierten Codierungsplattform von Makeblock zu erleben.

Informationen zu Makeblock

Makeblock Co., Ltd, gegründet 2013, ist ein führender Anbieter von STEAM-Lernlösungen. Makeblock, dessen Zielgruppe STEAM-Bildungsbereiche, Unterhaltungsbranchen für Schulen, Bildungseinrichtungen und Familien sind, bietet vollständige Hardware-, Software- und Content-Lösungen sowie Robotikwettbewerbe der Spitzenklasse, um die tiefgreifende Integration von Technologie und Bildung zu fördern. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie @Makeblock auf Facebook oder auf Twitter folgen, oder unter www.makeblock.com.

Informationen zu Apple Swift Playgrounds

Swift ist eine solide und intuitive Programmiersprache, die von Apple für die Erstellung von Apps für iOS, Mac, Apple TV und Apple Watch entwickelt wurde. Swift Playgrounds ist eine revolutionäre App für iPad, mit der man die Programmiersprache Swift interaktiv und mit Spaß lernen kann. Sie erfordert kein Codierungswissen und ist somit hervorragend für Studenten geeignet.

