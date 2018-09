„Pressestunde“ mit Nationalbank-Gouverneur Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny

Am 23. September um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Vor zehn Jahren hat die Pleite der US-Investmentbank Lehman in den USA die größte weltweite Finanzkrise seit den 1930er Jahren ausgelöst. Was hat man daraus gelernt? Wie stabil sind die Finanzmärkte heute? Droht der Handelskonflikt zwischen den USA und China, zur Gefahr für Europa zu werden? Welche Überlegungen gibt es für eine Neustrukturierung der Finanzmarktaufsicht? Und wie gestaltet sich aus der Sicht des Gouverneurs, dessen Vertrag nächstes Jahr ausläuft, die Zusammenarbeit mit dem neuen Nationalbank-Präsidenten, Wirtschaftskammerchef Harald Mahrer? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 23. September 2018, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Esther Mitterstieler

„News“

und

Ulla Kramar-Schmid

ORF

