„Sport am Sonntag“ mit Marcel Hirscher im Interview

Am 23. September ab 18.00 Uhr in ORF eins

„Sport am Sonntag" am 23. September 2018 um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Marcel Hirscher: Der Ski-Superstar im großen Interview

Der beste Skifahrer der Welt über Motivation, Medaillen und Familie.

Motorsport: PS-Spektakel in Spielberg

Hinter den Kulissen von DTM und Formel 3.

Die Rad-WM als Zuschauermagnet in Tirol

Der größte heimische Sportevent des Jahres beginnt.

Rodeln: Die Olympia-Helden beim Krafttanken auf Lanzarote

David Gleirscher und Co. schwitzen für den Winter.

Faszination Wasserski – Zwei Schwestern auf Medaillenjagd

Bianca und Nadine Schall und ihre Leidenschaft für eine Randsportart.

