„Heimat Fremde Heimat“ über Vietnamesen in Österreich

Am 23. September um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Silvana Meixner präsentiert am Sonntag, dem 23. September 2018, um 13.30 Uhr in ORF 2 eine von Ajda Sticker gestaltete „Heimat Fremde Heimat“-Spezialsendung über Vietnamesen in Österreich:

Vietnamesische Gastronomie

In den vergangenen Jahren erfreut sich die vietnamesische Küche in Wien immer größerer Beliebtheit. Die Geschwister Nguyen kamen als Flüchtlinge nach Österreich und wuchsen in einer kleinen Gemeinde in Oberösterreich auf. Heute betreiben sie zwei vietnamesische Restaurants in Wien. Auch Tang Dang konnte ihren Traum in Österreich erfüllen und bekocht am Wiener Schwendermarkt ihre Gäste mit frischem vietnamesischen Essen.

Vietnams Geschichte

Das Land am Mekong ist vielen vor allem wegen des jahrelangen Krieges mit den USA im Bewusstsein. Er kostete Millionen von Menschen das Leben und zwang mehr als 1,5 Millionen Menschen zur Flucht. Auch Österreich hat Flüchtlinge aus Vietnam aufgenommen. Die Folgen spüren die Menschen in Vietnam bis heute: Die Schere zwischen Arm und Reich ist groß, und laut Reporter ohne Grenzen liegt Vietnam auf der Rangliste für Pressefreiheit auf Platz 175 von 180 Ländern.

Vietnamesisches „Vu Lan“-Fest

Am 1. September feierte die vietnamesisch-buddhistische Community in Wien das sogenannte „Vu Lan“-Fest. Ein Feiertag, an dem die Ahnen und die Eltern gefeiert werden. In eine große Halle in Wien wurden bekannte Künstler/innen eingeflogen und vietnamesisches Essen serviert. Vor allem für die ältere Generation sind solche Zusammenkünfte der Community sehr wichtig, um die Verbindung zum Herkunftsland nicht zu verlieren.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at