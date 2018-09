„Schnell ermittelt“ im Schlaflabor

Neuer ORF-Fall mit Strauss, Bachofner, Lust und Straßer am 24. September in ORF eins

Wien (OTS) - Eine weibliche Leiche, ein widerrufenes Geständnis und ein schwerer Verdacht – und der Ermittlungsweg führt in ein Schlaflabor. „Schnell ermittelt“ in einem neuen Fall am ORF-eins-Serienmontag, dem 24. September 2018, um 20.15 Uhr. Und dann steht die Kommissarin auch noch vor der nicht ganz so leichten Aufgabe, sich mehr ins vermeintlich idyllische Familienleben einzubringen. Doch bevor es am Fernsehabend ins Schlaflabor geht, wünscht Ursula Strauss als Stargast „Guten Morgen Österreich“ vom Wiener WU-Campus (ab 6.30 Uhr in ORF 2).

„Elena Ruggenberger“, Folge 56 (Montag, 24. September, 20.15 Uhr, ORF eins)

Mit u. a. Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Andreas Lust, Katharina Straßer, Simon Morzé, Fiona Hauser, Morteza Tavakoli, Murathan Muslu, Lili Epply, Michael Dangl und Katharina Haudum sowie Dominik Maringer und Andreas Kiendl in Episodenrollen; Regie: Michi Riebl

Ein völlig verwirrter Mann taucht nachts am Kommissariat auf und gibt an, seine Ehefrau Elena erstochen zu haben. Der Tod der Frau stellt sich dann tatsächlich als wahr heraus, doch der Fall verkompliziert sich, als der Mann sein Geständnis widerruft. Elena litt an Schlafstörungen, was Angelika (Ursula Strauss) und Franitschek (Wolf Bachofner) zu einem Schlaflabor führt, an das sich das Mordopfer einst gewandt hat. Dort treffen sie auf eine Reihe von Mitarbeitern, deren Verhältnis zu Elena vielleicht doch nicht ganz so professionell war. Ganz kann jedoch auch der Ehemann den Verdacht nicht von sich lenken, als sich herausstellt, dass das Paar schon längst getrennt war und noch den einen oder anderen Konflikt offen hatte.

Unterdessen verlangt Stefan (Andreas Lust), dass sich Angelika mehr in deren „idyllisches Familienleben“ einbringen soll. Doch damit hat sie so ihre Probleme …

„Schnell ermittelt“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

