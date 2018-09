RK-Terminvorschau vom 24. September bis 5. Oktober 2018

Wien (OTS/RK) - In der Zeit von Montag, dem 24. September, bis einschließlich Freitag, dem 5. Oktober, hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine festgehalten (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 24. SEPTEMBER 11.00 Uhr, Pressekonferenz der NEOS Wien zum Thema „Plenarvorschau und Vorstellung Thomas Weber“ mit u.a. design. KO Christoph Wiederkehr (NEOS Wien Rathausklub, 1., Landesgerichtsstraße 10, 2. Stock) 13.00 Uhr, Eröffnung „Child in the City World Conference“ mit StR Jürgen Czernohorszky (Rathaus, Festsaal) DIENSTAG, 25. SEPTEMBER 09.00 Uhr, Sitzung der Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord (Rathaus, Arkadenhof, Top 24) Achtung: Akkreditierung notwendig 11.00 Uhr, Überreichung der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien an Hans Werne sowie Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Dr.in Hermine Schmidhofer durch GR Kurt Wagner (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt (Amtshaus, 2., Karmelitergasse 9, 2. Stock, Sitzungssaal) MITTWOCH, 26. SEPTEMBER 09.00 Uhr, 41. Gemeinderat auf Verlangen der ÖVP Wien „Das ‚SPÖ System‘ bei Immobiliendeals: Keine Bieterverfahren, verschachtelte Strukturen, keine Transparenz. Rot-Grün verschleudert Gemeindevermögen und sabotiert den sozialen Wohnbau!“ 11.00 Uhr, Pressegespräch anl. neuer ZOOM-Mitmachausstellung „ERDE.ERDE“ mit u.a. StR Jürgen Czernohorszky (ZOOM Kindermuseum, 7., Museumsplatz 1) 12.00 Uhr, Pressekonferenz anl. „Präsentation des Jahresberichts Wiener Mindestsicherung 2017“ mit StR Peter Hacker (Sozialzentrum 5, 22., Beatrix-Kempf-Gasse 2) 13.30 Uhr, Eröffnung Sozialzentrum 5 in der Seestadt Aspern durch StR Peter Hacker (Sozialzentrum 5, 22., Beatrix-Kempf- Gasse 2) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Innere Stadt (Amtshaus, 1., Wipplinger Straße 8) DONNERSTAG, 27. SEPTEMBER 09.00 Uhr, 42. Wiener Gemeinderat 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoss, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (Amtshaus, 4., Favoritenstraße 18, 1. Stock, Sitzungssaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Neubau (Amtshaus, 7., Hermanngasse 24-26, Stiege 1, 2. Stock) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Mariahilf (Amtshaus, 6., Amerlingstraße 11) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus (Amtshaus, 15., Rosinagasse 4, Sitzungssaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Liesing (Amtshaus, 23., Perchtoldsdorfer Straße 2, 1. Stock, Top 1.11, Festsaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Der Weg in die Unfreiheit“ mit u.a. StRin Veronica Kaup-Hasler (Rathaus, Festsaal), Anmeldung erforderlich FREITAG, 28. SEPTEMBER 09.00 Uhr, 27. Wiener Landtag DONNERSTAG, 4. OKTOBER 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Dr. Heinrich Mis und Krista Stadler durch StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 20.00 Uhr, Eröffnung "KulturHerbstNeubau 2018" mit BV Markus Reiter (Filmhaus Kino am Spittelberg (7., Spittelberggasse 3)

