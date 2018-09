Aviso: Kein Rauch im Wirtshaus! Neue Unterstützungskampagne für „Don’t smoke“

Gewerkschaft vida und Arbeiterkammer rufen auf, Volksbegehren zu unterschreiben

Wien (OTS) - 591.146 Menschen haben bis jetzt das „Don’t smoke“-Volksbegehren mit ihrer Unterschrift unterstützt. Mit dieser beeindruckenden Zahl startet die Initiative für eine rauchfreie Gastronomie in die eigentliche Eintragungswoche vom 1. bis 8. Oktober. Die Gewerkschaft vida und die Arbeiterkammer stehen voll hinter dem Volksbegehren. „Mit einer eigenen Kampagne wollen wir ab sofort all jene, die bisher noch nicht unterschrieben haben, motivieren, hinzugehen und mit ihrer Unterschrift ein klares Zeichen zu setzen. Jede Unterschrift erhöht den Druck auf die Politik. Es geht um die Gesundheit von 220.000 ArbeitnehmerInnen in der heimischen Gastronomie“, so der Vorsitzende der Gewerkschaft vida Roman Hebenstreit und Berend Tusch, Vorsitzender des vida-Fachbereichs Tourismus.

BITTE MERKEN SIE VOR:

Pressekonferenz: „Kein Rauch im Wirtshaus“ - Neue Kampagne unterstützt das Volksbegehren „Don’t smoke“

Wann: Donnerstag, 27. September 2018, 09 Uhr

Wo: Wiener Rathauskeller, Rathausplatz 1, 1010 Wien

Ihre GesprächspartnerInnen:

Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida

Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tourismus in der Gewerkschaft vida

Renate Anderl, AK-Präsidentin

Andreas Schwabl, Serviceleiter und Betriebsrat in einem Ringstraßen-Traditionscafé

Wir würden uns freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.



Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Peter Leinfellner

Tel.: 01 53444 79-267 bzw. 0650 36 36 399

E-Mail: peter.leinfellner @ vida.at

Internet: www.vida.at



Arbeiterkammer Wien

Alexa Jirez

Tel.: 01 501 65-12638, Mobil: +43 664 614 50 75

alexa.jirez @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at