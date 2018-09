Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 24. – 30. September 2018

Wien (OTS) - Teilnahme des Bundespräsidenten und von Frau Mag. Doris Schmidauer an der Eröffnung der 73. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York

Sonntag, 23. September 2018:

18.30 Uhr (OZ) Pressebriefing gemeinsam mit dem Bundeskanzler und der Außenministerin (Restaurant Freud, New York)

Montag, 24. September 2018:

09.30 Uhr (OZ) Teilnahme des Bundespräsidenten und von Frau Mag. Schmidauer am „Nelson-Mandela-Peace-Summit“ (UN-Hauptquartier)

10:30 Uhr Bilaterales Gespräch des Bundespräsidenten mit dem Präsidenten von Kenia Uhuru KENYATTA gemeinsam mit dem Bundeskanzler (UN-Hauptquartier)

ca. 11.00 Uhr Rede des Bundespräsidenten beim „Nelson-Mandela-Peace-Summit“ (UN-Hauptquartier)

ca. 11.30 Uhr Bilaterales Gespräch des Bundespräsidenten mit dem Präsidenten der Republik Ghana Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO gemeinsam mit dem Bundeskanzler (UN-Hauptquartier)

12.00 Uhr Bilaterales Gespräch des Bundespräsidenten mit dem Präsidenten der Republik Gambia Adama BARROW (UN-Hauptquartier)

15:00 Uhr Besuch des Bundespräsidenten und von Frau Mag. Schmidauer im Metropolitan Museum, Führung durch Direktor Max Hollein

18.30 Uhr Teilnahme des Bundespräsidenten und von Frau Mag. Schmidauer am Empfang zu Ehren des 100. Geburtstag von Nelson Mandela, gegeben vom südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa (UN-Hauptquartier)

19.00 Uhr Teilnahme am Empfang, gegeben von Präsident Donald Trump und Gemahlin (Hotel New York Palace)

Dienstag, 25. September 2018:

08.30 Uhr Teilnahme des Bundespräsidenten und von Frau Mag. Schmidauer an der „Welcoming Reception“, gegeben von UN-GS António Guterres (UN-Hauptquartier)

09.00 Uhr Teilnahme an der Eröffnung der 73. Generalversammlung der Vereinten Nationen, gemeinsam mit dem Bundeskanzler und der Außenministerin (UN-Hauptquartier)

11:00 Uhr Bilaterales Gespräch des Bundespräsidenten mit dem Präsidenten von Ruanda Paul KAGAME gemeinsam mit dem Bundeskanzler (UN-Hauptquartier)

12.10 Uhr Bilaterales Gespräch des Bundespräsidenten mit UN-Generalsekretär António GUTERRES - gemeinsam mit dem Bundeskanzler und der Außenministerin (UN-Hauptquartier)

15.55 Bilaterales Gespräch des Bundespräsidenten mit König ABDULLAH II von Jordanien – gemeinsam mit der Außenministerin (UN-Hauptquartier)

17.00 Uhr Pressegespräch des Bundespräsidenten, des Bundeskanzlers und der Außenministerin mit (Österreichische UN-Vertretung)

Mittwoch, 26. September 2018:

13.45 Uhr Teilnahme des Bundespräsidenten und von Frau Mag. Schmidauer am „One Planet Summit“ mit Präsident Macron und Michael Bloomber u.a.(Plaza Hotel New York)

18.00 Uhr Teilnahme des Bundespräsidenten und von Frau Mag. Schmidauer am „Austrian-American Day“-Empfang / Rede (Österreichisches Generalkonsulat)

Donnerstag, 27. September 2018:

14.30 Uhr Besuch der Park East Synagoge und Gespräch mit Rabbi Arthur Schneier

